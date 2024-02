En tehlikeli şey, ne olursa olsun gol atıp kazanacağımıza inanmamızdır. Bu tehlikeli. Sahada doğru hareketleri yapmazsak ve öndeysek bu kazanacağımız anlamına gelmez. Bu yüzden ciddi olmalıyız ve bugünkü gibi oynamalıyız. Ne olursak olalım kazanacağımıza inanmak çok tehlikelidir. Bugün o 4 puanı kaybetmeseydik lider olacaktık. Play-off'lara girmeden kaybettiğimiz şey bu. Her maçı aynı ciddiyetle oynamalıyız. Bir maçı kazandık, diğerini de kazanalım. Gol attık mı? Daha fazlasını atalım, 2,3,4. Her maç, her rakip önemlidir. Bunu her zaman hatırlayacağız ve ona göre oynayacağız.