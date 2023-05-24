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Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

2023-05-24 21:47:11
Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Demir eksikliği belirtileri ilk başta çok hafif olabilir ve tamamen fark edilmeyebilir. Demir eksikliğine bağlı kansızlık yaşayanlar aman dikkat! İleri yaşta görülme sıklığı artan ve en sık görülen kanserler arasında bulunan kalın bağırsak kanserinde, demir eksikliği anemisi önemli bir bulgu olarak gösteriliyor. Aslında çoğu insan, rutin bir kan testinden tanımlanana kadar hafif bir demir eksikliği yaşadığının farkında değildir. İbrahim Saraçoğlu'ndan demir eksikliğine iyi gelen kür tarifi! Kansızlığa en etkili çözüm tarifini sizler için araştırdık. İşte demir eksikliğinin belirtileri ve doğal çözüm yolları...

#1
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu, saç dökülmesi, çarpıntı, halsizlik, unutkanlık, üşüme, çarpıntı ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan kansızlıktan doğal yöntemler ile kurtulmak mümkün. Demir eksikliğine bağlı kansızlığa/anemiye doğal yöntemler ile şifa arayanlar İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği kereviz-ıspanak kürünü merak ediyor. Doğanın mucizevi besinlerinden olan kereviz ve ıspanak ile sıkıntılardan kurtulmak mümkün. Peki, kereviz-ıspanak kürü nasıl hazırlanır? İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun demir eksikliğine, kansızlığa/anemiye iyi gelen doğal besinler ile hazırlanan kür tarifi...

#2
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Kereviz kansızlığa karşı oldukça etkilidir ve demire bağlı kansızlığın çözümünde fazlasıyla güçlüdür. Ancak, kereviz tek başına yeterli değildir. Kerevizin bu gücünü harekete geçirebilmek, başka bir deyişle bu görevi yerine getirebilmesi için işlevini artırıcı başka bir sebze, yani ıspanak gerekir. Aşağıdaki uygulama şekline göre hazırlanacak olan kereviz-ıspanak karışımı kansızlığa ideal bir çözümdür. Kemoterapi ve/veya radyoterapi sonrası ortaya çıkan anemiye karşı kereviz-ıspanak kürü mükemmel bir destekleyici ve yardımcı tedavi yöntemidir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu demir eksikliği ve kansızlığa iyi gelecek kür tarifini açıkladı. Hemen hemen her toplumda çok sık görülen anemi diğer adıyla kansızlık, her ırkta ve her yaş grubunda gözlemlenebilen bir durumdur. Baş dönmesi, saç dökülmesi, çarpıntı, halsizlik, yüzde, gözde veya tırnak yataklarında solgunluk, unutkanlık, kulak çınlaması, erken yorulma, üşüme, çarpıntı ve nefes darlığı, dudakta çatlaklar, göz kararması, konsantrasyon bozukluğu şeklinde belirtilerle kendini gösteren kansızlıktan doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, demir eksikliğine ve kansızlığa iyi gelecek kür tarifini şifa arayanlar için açıkladı.

#3
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Kereviz-ıspanak kürü, hemoglobin sayısının yükseltilmesinde herhangi bir yan etki göstermeden etkili olabilmektedir. Peki kereviz-ıspanak kürü nasıl hazırlanır? İşte, İbrahim Saraçoğlu'ndan demir eksikliğine, kansızlığa (anemiye) şifa olan doğal kür tarifi... İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA (ANEMİYE) İYİ GELEN KÜR TARİFİ İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA İYİ GELEN KÜR TARİFİ MALZEMELER * 250 gram taze ıspanak * 200 gram kabuğu soyulmuş kereviz İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA İYİ GELEN KÜR TARİFİ YAPILIŞI * Kaynamakta olan bir litre suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizi atınız ve ağzı kapalı olarak kısık ateşte on dakika haşlayınız. * On dakika tamamlandıktan sonra üzerine 250 gram ıspanağı ilave ediniz ve yine ağzı kapalı olarak beş dakika daha haşlamaya devam ediniz. * Daha sonra soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra süzerek suyunu temiz bir şişeye koyunuz. Sabah aç karnına veya kahvaltıdan bir saat sonra bir su bardağı içilir. Akşam aç karnına veya akşam yemeğinden bir saat sonra bir su bardağı içilir. Onbeş gün müddetle sabah ve akşam içimleriyle gün atlamadan devam edilir. Onbeş gün sonra on gün ara verilir. On gün aradan sonra aynı şekilde tekrar sabah ve akşam olmak üzere onbeş gün devam edilir. Toplam otuz günlük uygulamayla kür tamamlanmış olur.

#4
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

200 gram kerevizin yumrularının yerine kerevizin sadece taze ve yeşil olan yapraklarını ve saplarını da kullanabilirsiniz. Üç adet saplı (dallı ve yapraklı kısımları, yaklaşık 150 gram) kereviz yeterli olabilecektir. Bu takdirde haşlama süresi üç dakikadır. Üç dakika tamamlandıktan sonra 200 gram ıspanak ilave edilerek beş dakika daha haşlamaya devam edilir. Ilıdıktan sonra süzülür ve temiz bir şişeye doldurulur. Tüketim şekli yukarıda belirtildiği gibidir. KEREVİZ-ISPANAK KÜRÜNÜ UYGULARKAN BU UYARILARA DİKKAT EDİN Kereviz-ıspanak kürünün onbeş gün müddetle ara vermeden uygulanması gerekir. Bu nedenle tedbirinizi önceden alarak yeteri kadar taze ıspanağı ve taze kerevizi tedarik etmeniz gerektiğini unutmayınız. Kullandığınız şişeyi mutlaka buzdolabında koruma altına alınız. Hazırlanan miktar iki günlüktür. Şişenin içinde geriye kalanın ertesi gün kullanmak için buzdolabında korunması gerekir. Kürün bir litreden fazla hazırlanmaması gerekir çünkü hazırlanan ıspanak-kereviz karışımı 48 saatten fazla dayanamaz ve tedavi edici özelliğini de önemli ölçüde kaybeder. Hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanınız.

#5
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Kereviz-ıspanak kürü, 3 yaş üzeri çocuklar için yardımcı ve destekleyici olarak önerilmektedir. Kansızlığa karşı kereviz-ıspanak kürünü uyguladığınız dönemlerde çikolatadan ve aşırı tatlı tüketiminden uzak durunuz. Günde bir bardaktan fazla çay ve kahve içmemeye özen gösteriniz. Kereviz-ıspanak kürünü uygularken gün içerisinde zengin C-vitamini içeren sebze veya meyveleri tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Eğer sigara içme alışkanlığınız varsa unutmayınız ki sigara vücudunuzdaki C-vitaminini önemli ölçüde azaltmaktadır. Demirin bağırsaklarda emilmesinde C-vitamini önemlidir. Çünkü C-vitamini demirin vücudumuz tarafından emilmesini takviye edici özelliğe sahiptir.

#6
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Demir Eksikliğinin Belirtileri! 1. Sürekli Yorgun Hissetmek- En sık görülen demir eksikliği belirtisi, aynı zamanda tespit edilmesi en güç olanıdır. İnsanlar genellikle yorgunluğu yaşamın bir parçası olarak görüyor. Ancak yorgunluğun bir nedeni de, demir eksikliğinin dokulara daha az oksijen ulaşmasına neden olması ve böylece vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiden mahrum kalmasıdır. 2. Gıda Dışı Maddeleri Yeme Arzusu- Gıda dışı maddeleri yemeyi arzulamak (ya da yemek), demir eksikliği belirtisi olabilir. Demir eksikliği olan insanlar buz, tebeşir, toprak ya da kağıt gibi maddeleri yeme arzusu hissediyorlar. 3. Huzursuz Bacak Sendromu- John Hopkins Medicine’e göre, huzursuz bacak sendromlu kişilerin yaklaşık ’inde demir eksikliği var ve demir seviyeleri düştükçe belirtiler daha da kötüleşiyor.

#7
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

4. Nefes Darlığı- Oksijen seviyeleriniz düşükse, ne kadar derin nefes alırsanız alın havasız hissedersiniz. Normalde nefesinizin yettiği şeyleri yaparken nefes darlığı çekiyorsanız, bunun sorumlusu demir eksikliği olabilir. 5. Soluk Olmak- “Soluk” ve “hasta” kelimelerinin sıklıkla birbirinin yerine kullanılmasının bir nedeni vardır. Hemoglobin, kanınıza kırmızı rengini ve cildinize pembe renk tonunu verir. Vücudunuzdaki hemoglobin seviyelerinin düşük olması, cildinizden daha soluk görünmesine neden olur. Ancak cilt tonunuz ne olursa olsun dudaklarınızın içi, diş etleriniz ve göz kapaklarınızın içi normalden daha az kırmızı ise, demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. 6. Saç Dökülmesi- Demir eksikliği, özellikle de demir eksikliği anemisine ilerlerken saç dökülmesine neden olabilir. Demir eksikliği, vücudunuzun saçınızı sağlam tutmak gibi hayati işlevleri yerine getirmesine engel olabilir. Ancak günde 100 tel saçınızın dökülmesi normaldir.

#8
Foto - Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

7. Kalp Çarpıntısı- Düzensiz kalp atışları, kalp çarpıntısı ve hatta kalp yetmezliği gibi sorunlar yaşıyorsanız, kalp sağlığınızın kötü olduğunu düşünmeden önce demir seviyelerinizi kontrol ettirmeniz önemlidir. Bununla birlikte, demir eksikliğinin mevcut kalp problemlerini kötüleştirebileceğini de unutmayın. 8. Endişeli Hissetmek- Demir eksikliği endişeli hissetmenize neden olabilir. Oksijen eksikliği, vücudunuzun gaz pedalına benzeyen sempatik sinir sistemini değiştirir. Ayrıca, demir eksikliği kalp atışlarınızı etkileyebileceğinden, rahat olmanız gereken bir zamanda bile endişeli hissedebilirsiniz. 9. Baş Ağrısı- Demir eksikliği olan bir vücut, diğer dokular için endişelenmeden önce beyninize oksijen vermeyi öncelikli hale getirecektir. Bu da, beynin atardamarlarının şişmesi sonucu baş ağrılarına neden olabilir. 10. Dilin Tuhaf Görünmesi- Demir eksikliği, dilin renginin soluklaşmasına neden olmasının yanı sıra, dili oluşturan kas hücrelerinde bulunan bir protein olan miyoglobin düzeylerini azaltabilir. Sonuç olarak, demir eksikliği olan birçok kişi ağrılı, iltihaplı ve garip pürüzsüz bir dilden şikayet eder. 11. Kırılgan Tırnaklar- Tırnaklarda içbükey veya kaşık şeklinde bir çöküntü, demir eksikliği belirtisi olabilir. 12. Tiroid Bozukluğu- ABD Ulusal Hipotiroidizm Akademisi’ne göre, demir eksikliği vücudunuzun tiroid fonksiyonunu yavaşlatıyor ve metabolizma artırıcı etkilerini engelliyor. Enerji düşüklüğü, kilo alımı ve hatta düşük vücut sıcaklığı fark ederseniz, doktorunuza başvurun.

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