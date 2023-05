Demir eksikliğinin 12 önemli belirtisi: İnanılmaz etkileri çıktı! İbrahim Saraçoğlu'ndan bu yöntemle böyle kurtulmak mümkün

Kereviz-ıspanak kürü, hemoglobin sayısının yükseltilmesinde herhangi bir yan etki göstermeden etkili olabilmektedir. Peki kereviz-ıspanak kürü nasıl hazırlanır? İşte, İbrahim Saraçoğlu'ndan demir eksikliğine, kansızlığa (anemiye) şifa olan doğal kür tarifi... İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA (ANEMİYE) İYİ GELEN KÜR TARİFİ İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA İYİ GELEN KÜR TARİFİ MALZEMELER * 250 gram taze ıspanak * 200 gram kabuğu soyulmuş kereviz İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN KANSIZLIĞINA İYİ GELEN KÜR TARİFİ YAPILIŞI * Kaynamakta olan bir litre suyun içerisine 200 gram ince dilimlenmiş kerevizi atınız ve ağzı kapalı olarak kısık ateşte on dakika haşlayınız. * On dakika tamamlandıktan sonra üzerine 250 gram ıspanağı ilave ediniz ve yine ağzı kapalı olarak beş dakika daha haşlamaya devam ediniz. * Daha sonra soğumaya bırakınız. Soğuduktan sonra süzerek suyunu temiz bir şişeye koyunuz. Sabah aç karnına veya kahvaltıdan bir saat sonra bir su bardağı içilir. Akşam aç karnına veya akşam yemeğinden bir saat sonra bir su bardağı içilir. Onbeş gün müddetle sabah ve akşam içimleriyle gün atlamadan devam edilir. Onbeş gün sonra on gün ara verilir. On gün aradan sonra aynı şekilde tekrar sabah ve akşam olmak üzere onbeş gün devam edilir. Toplam otuz günlük uygulamayla kür tamamlanmış olur.