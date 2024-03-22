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Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor

2024-03-22 17:59:23
Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor

Günümüzde çoğu kişi define avcısı olmuş durumda. Özellikle Avrupa'da yaygın olan bu durum hızla yayılmakta. Bir define avcısının bulduğu şey ise herkesi şoke etti. Eski bir kameraman olan Richard Brock, tarihi bir keşif gerçekleştirdi. Ülkenin en büyük külçe altınını buldu. Görenlerin gözleri fal taşı gibi büyüdü. Bölgenin altı altın kaynıyor! Tam milyar dolar değerinde.

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Foto - Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor

35 yıldır metal dedektörüyle uğraşan eski kameraman Richard Brock, tarihi bir keşfe imza attı. Dedektörle altın aramaya çıktı vurgun yaptı. Emekli kameraman külçe külçe altın çıkardı. Bölgenin altı altın kaynıyor resmen. Eski kameraman Richard Brock, 35 yıldır metal dedektörleri ile uğraşmakta. İngiltere'nin Shropshire Tepeleri'ndeki özel tarım arazilerini arayan bir gruba dahil olan 67 yaşındaki Brock, tarihi bir keşfe imza attı. Emekli kameraman tahminen 30 bin pound değerindeki İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük altın külçesini buldu. Parça, 64,8 gram ağırlığında olup İngiltere'deki önceki rekorun sahibi olan 54 gramdan çok daha büyük.

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Foto - Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor

O anda yaşadığı duyguları aktaran Brock, "Aslında olayı kaçırdığımı düşündüm, yaklaşık bir saat geç gelmiştim. Orada herkesin güncel donanımları vardı ve ben de üç eski makineyle uğraştım. İlk başta, ekranı solmakta olan bu yedek dedektörle birlikte birkaç paslı eski çadır kazığı buldum. Ancak toprağı yalnızca 20 dakika taradıktan sonra bu külçeyi buldum. Bu da hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten önemli olmadığını gösteriyor." açıklamasında bulundu. Altın külçesinin oraya nasıl ulaştığı bilinmiyor. Daha önce Galler'de 97,12 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu ve İskoçya'da da 121,3 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu, ancak bunun İngiltere'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük altın külçesi olduğuna inanılıyor. Külçe için düzenlenen açık artırma ise önümüzdeki ay sona erecek ve müzayedeci Mullock Jones, "Çarpıcı bir altın külçesi elde etmek nadir bir fırsat" diyor ve pek çok kişinin ilgileneceğini tahmin ediyor. Jones, 30 bin ile 40 bin pound arasında bir getiri sağlayacağını tahmin ediyor.

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