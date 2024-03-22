Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor

O anda yaşadığı duyguları aktaran Brock, "Aslında olayı kaçırdığımı düşündüm, yaklaşık bir saat geç gelmiştim. Orada herkesin güncel donanımları vardı ve ben de üç eski makineyle uğraştım. İlk başta, ekranı solmakta olan bu yedek dedektörle birlikte birkaç paslı eski çadır kazığı buldum. Ancak toprağı yalnızca 20 dakika taradıktan sonra bu külçeyi buldum. Bu da hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten önemli olmadığını gösteriyor." açıklamasında bulundu. Altın külçesinin oraya nasıl ulaştığı bilinmiyor. Daha önce Galler'de 97,12 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu ve İskoçya'da da 121,3 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu, ancak bunun İngiltere'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük altın külçesi olduğuna inanılıyor. Külçe için düzenlenen açık artırma ise önümüzdeki ay sona erecek ve müzayedeci Mullock Jones, "Çarpıcı bir altın külçesi elde etmek nadir bir fırsat" diyor ve pek çok kişinin ilgileneceğini tahmin ediyor. Jones, 30 bin ile 40 bin pound arasında bir getiri sağlayacağını tahmin ediyor.