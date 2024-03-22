2024-03-22 17:59:23 Dedektörle altın aramaya çıktı, turnayı gözünden vurdu! Külçe külçe çıkardı: O bölgenin altı altın kaynıyor
Günümüzde çoğu kişi define avcısı olmuş durumda. Özellikle Avrupa'da yaygın olan bu durum hızla yayılmakta. Bir define avcısının bulduğu şey ise herkesi şoke etti. Eski bir kameraman olan Richard Brock, tarihi bir keşif gerçekleştirdi. Ülkenin en büyük külçe altınını buldu. Görenlerin gözleri fal taşı gibi büyüdü. Bölgenin altı altın kaynıyor! Tam milyar dolar değerinde.