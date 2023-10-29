Cumhuriyetin 100. yılında tarihi hediye! 4 bin 200 yıllık sürpriz

Bugün 75. yılını kutluyoruz, cumhuriyetimizden 25 yaş genç bir kazı. Kesintisiz olarak Anadolu'da, belki de dünyada devam eden tek kazı. Ara vermeksizin kazılar devam ediyor. Bu sene bulduğumuz bir eseri de cumhuriyetimizin 100. yılına armağan etmek istiyoruz. Bir figür kalıbı. Çok özel bir buluntu. İlk defa Kültepe'de böyle bir eser çıkıyor. Bunu da tüm Kültepe heyeti olarak cumhuriyetimize armağan ediyoruz. Aşağı yukarı 4 bin 200'lü yıllara tarihlenen bir kalıp. Eski Tunç Çağı dediğimiz, Asurlu tüccarlar gelmeden önceki döneme ait kalıp parçası. Bu nedenle bizim için özel bir buluntu. İçinde aslan figürü var, iğne başları, boncuklar, ağaç şeklinde modeller var. Bunlar muhtemelen altın, gümüş ya da bakır türündeki metalleri buna dökerek kalıbını alıyorlar" ifadelerini kullandı.