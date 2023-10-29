Cumhuriyetin 100. yılında tarihi hediye! 4 bin 200 yıllık sürpriz

Bu yılki kazılara ilişkin bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılar temmuz ayından bu yana olanca hızıyla devam ediyor. Kazılar bu sene hem Kültepe'de hem Karum'da gerçekleştirildi. Bereketli bir sezon geçirdik diyebilirim. Özellikle tepede yaptığımız çalışmalarda, bizim şimdiye kadar sorularını sorduğumuz, cevaplarını merak ettiğimiz birçok alanda kazı yapma fırsatı bulduk. Onlardan bir tanesi de 'Kültepe'deki meşhur Asurlu tüccarların gelmeden önceki dünyası nasıldı' sorusu vardı. Bu anlamda da yaptığımız kazılarda Asurlular gelmeden önce burada büyük bir yerleşim olduğunu öğrenmiştik. Ama şöyle bir durum söz konusu. Asurlu tüccarlar gelmeden önce buradaki daha erken sarayların 2200'lerde sona erdiğini görüyoruz. Ondan sonra da kazı yaptığımız alanda özellikle bir yerleşim modelinde değişiklik görüyoruz. Bu alanda daha küçük, ev tipinde yerleşimlerle karşılaşıyoruz. Normalde bu alanda anıtsal yapılar kazıyoruz ama 2200'lerde bu büyük yapılar sona eriyor ve küçük yapılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar bizim için de sürpriz oldu. Aslına bakarsanız tamamen Kültepe'de krallık döneminin devam ettiğini düşünüyorduk ama yaklaşık 200 yıla yakın bir dönem içerisinde küçük bir yerleşim modeliyle karşılaşıyoruz. Bu anlamda ilginç oldu" dedi.