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Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

2023-10-29 08:34:09
Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

İşte Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Cumhuriyeti eşsiz kahramanlıklarıyla kuran Türk kadınları…

#1
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı Rus savaşında, Nene Hatun ile başlayan, Türk kadınlarının işgale izin vermeme azmi, milli mücadele döneminde doruk noktasına ulaştı. Nice kadın kahraman Kurtuluş Savaşı döneminde canı pahasına bir mücadele verdi.

#2
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİLER Halide Edip Adıvar, İstanbul'un işgali başta olmak üzere Anadolu'ya yabancı askerlerin çıkmaya başladığı dönemde halkı bilinçlendirici konuşmalar yaptı.

#3
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yaptı. Sivil olmasına rağmen onbaşı rütbesini almıştır. Savaş sürecinde birçok bilgilendirici yayın yaptı.

#4
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Nezahat Baysel, Albay Hafız Halit Bey'in kızıdır. Annesinin vefatı dolayısıyla babasıyla birlikte nice cephelerde bulundu. Nezahat Onbaşı babasıyla birlikte, Geyve Savaşı, Konya İsyanı, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları ile Sakarya ve Gediz Muharebelerinde yer aldı.

#5
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nın simge karakterlerindendir. İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşırken, kış şartları sebebiyle 1921 yılında donarak şehit oldu. Cephaneler ıslanmasın diye çocuğunun üzerindeki battaniyeyi silahlara sarmasıyla hafızalara kazındı.

#6
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Fatma Seher Erden, Milli mücadele döneminde cepheden cepheye koştu. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluşu için savaştı. İstanbul'a geçerek, Anadolu'ya silah kaçırma faaliyetlerinde bulundu.

#7
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Halime Çavuş, milli mücadeleye katılan ilk kadın kahramanlardan. Kurtuluş savaşına giderken erkek kılığına girdi. Saçını kazıttı. Uzun bir dönem herkes Halim Çavuş olarak tanıdı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağından sakat kaldı.

#8
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Hafız Selman İzbeli, Kastamonu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti, kadınlar kolu kurucularındandır. Kastamonu'da örgütlediği kadınlarla cepheye mühimmat göndermiştir. Kurtuluş Savaşı sonrasında kastamonu'daki kadınları toplamış, asker için çorap, fanila ördürüp cepheye gönderdi.

#9
Foto - Cumhuriyeti o kadınlar değil bu kadınlar kurdu

Gördesli Makbule, eşinin yanında milli mücadeleye katılmasıyla bilinir. 7 Kasım 1921'de kocası Halil Efe ile birlikte Kuvay-i Milliye'ye katıldı. 7 Eylül 1922 tarihinde Aydın'ın düşman işgalinden kurtulduğu gün şehit oldu.

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