Haber Merkezi Giriş Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyeti ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.
