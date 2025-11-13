Cumhurbaşkanı adayı olmasının sırrı çözüldü! Siyasi operasyon

CASUSLAR İMAMOĞLU’NA BİLGİ AKTARDI İddianameye giren bir ifade bu planı açıkça ortaya koydu. Örgütün yöneticileri arasında bulunan Murat Gülibrahimoğlu’nun kasası Sarp Yalçınkaya ifadesinde şu ifadeleri kullandı: “CHP Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim çalışması başlatınca bu hususu da Murat ile konuştuk. Murat, bana bir savcı marifeti ile bazı casusların yolsuzluk soruşturması ile ilgili Ekrem İmamoğlu’na bilgi aktardığını, Ekrem İmamoğlu’nun da kendisine yapılacak olan yolsuzluk soruşturmasını haber alınca 1 yıl sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasını öne çektiğini, bu seçim çalışmaları ile Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yapılacak yolsuzluk soruşturmasını siyasi operasyonmuş gibi göstereceğini, Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının bu sebeple öne alındığını söyledi.”