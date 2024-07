Dünyanın bu türdeki ilk enerji santrali olan HTR-PM, 4. Nesil bir tasarım olarak kabul ediliyor. İki reaktör 210 MW elektrik (210 MWe) üretmek için tek bir buhar türbinine bağlı olarak çalışıyor. Bu arada her reaktör 400.000'den fazla çakıl taşı ile yüklü. Her bir çakıl taşı 60 mm çapa sahip ve her biri grafitle çevrili az miktarda uranyum-235 ile zenginleştirilmiş durumda. Bununla birlikte rektörler anlaşılacağı üzere küçük (SMR- Small modular reactor – Küçük modüler reaktör) yapıda. Yani reaktörün kendisi bir fabrikada üretiliyor ve inşa sahasına naklediliyor.