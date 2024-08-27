Çiftçi bayram edecek! 19 bin lira oldu

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu olarak bu sezonda ayçiçeği ön alım fiyatını ton başına 19 bin lira olarak belirlediklerini açıklayan Genel Müdür Ünal Erarslan, "Bu yıl oluşan kuraklık ile ekim alanlarındaki azalmaya bağlı olarak bölge rekoltesi yüzde 30 civarında düşmüştür. Birliğimiz Yönetim Kurulu, mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını kilogram başına 19 bin lira olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz yaklaşık 35 bin ton ürün alımı gerçekleştirmektir" dedi.