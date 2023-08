Frank Abagnale Jr - 2002'de Steven Spielberg ve Leonardo Di Caprio tarafından Catch Me If You Can (Sıkıysa Yakala) filminde ölümsüzleştirilen Frank Abagnale Jr, dünyanın en ünlü dolandırıcılarından biridir. Gerçekten de Frank Abagnale, daha sonra Amerikalı bir güvenlik danışmanı olan kurnaz bir suçlu, dolandırıcı, sahtekar ve çek kalpazanıydı. Suç işlediği dönemde doktor, havayolu pilotu, avukat ve hatta hapishane danışmanı gibi pek çok kimliğe büründü - dikkatinizi çekerim, tüm bunları 21 yaşına gelmeden önce yaptı. Tutuklandığında suçlarını itiraf etti ve hükümetin dolandırıcıları tespit etme yeteneğini geliştirmesine yardımcı oldu. Bugün, Abagnale & Associates güvenlik firması aracılığıyla FBI ve diğer güvenlik kurumlarıyla yakın çalışmaya devam ediyor.