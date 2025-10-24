Cenaze sırasında bir anda ayağa kalktı! Törene gelenler neye uğradığını şaşırdı!

AÇIKLAMASI HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Mohan, sahte cenazeyi düzenleme amacını şöyle açıkladı: "Ölümden sonra insanlar tabutu taşır, ama ben bunu bizzat görmek ve insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini bilmek istedim." Sahte cenazeyi inandırıcı hale getirmek için Mohan, bazı akrabalarından ölüm haberini yaymalarını istedi ve sahne cenazeyi süslü bir tabuta koydurdu. Törenin gerçekçiliğini artırmak için hazırlıkları titizlikle yapan Mohan, köy sakinlerinin cenazeye yoğun ilgi göstereceğini umuyordu. Beklediği gibi, yüzlerce köylü cenaze törenine katıldı ve Mohan için yas tuttu. İnsanların ilgisi ve gösterdikleri saygı, Mohan'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Yaşadığı bu deneyim, onun toplumda ne kadar sevildiğini görmesini sağladı.