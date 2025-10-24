  • İSTANBUL
Cenaze sırasında bir anda ayağa kalktı! Törene gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Cenaze sırasında bir anda ayağa kalktı! Törene gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Hindistan'da 74 yaşındaki adam cenazesi sırasında bir anda doğrulunca herkes neye uğradığını şaşırdı.

Foto - Cenaze sırasında bir anda ayağa kalktı! Törene gelenler neye uğradığını şaşırdı!

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Konchi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, ölümünü taklit ederek sahte bir cenaze düzenledi.

TABUTUN İÇİNDE BİR ANDA AYAĞA KALKTI Bu olayın kendisi bile herkesi hayrete düşürürken, adamın böyle bir şeyi yapma sebebi ise duyanları daha da şaşırttı. Çoğu kişi onun öldüğünü bile bilmezken, cenaze alayına katıldı, geleneksel tören ritüellerini yerine getirdi ve Mohan için yas tuttu. Ancak asıl şok, Mohan'ın tabutun içinden ayağa kalktığı anda yaşandı.

AÇIKLAMASI HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Mohan, sahte cenazeyi düzenleme amacını şöyle açıkladı: "Ölümden sonra insanlar tabutu taşır, ama ben bunu bizzat görmek ve insanların bana ne kadar saygı ve sevgi gösterdiğini bilmek istedim." Sahte cenazeyi inandırıcı hale getirmek için Mohan, bazı akrabalarından ölüm haberini yaymalarını istedi ve sahne cenazeyi süslü bir tabuta koydurdu. Törenin gerçekçiliğini artırmak için hazırlıkları titizlikle yapan Mohan, köy sakinlerinin cenazeye yoğun ilgi göstereceğini umuyordu. Beklediği gibi, yüzlerce köylü cenaze törenine katıldı ve Mohan için yas tuttu. İnsanların ilgisi ve gösterdikleri saygı, Mohan'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Yaşadığı bu deneyim, onun toplumda ne kadar sevildiğini görmesini sağladı.

BÜYÜK BİR ZİYAFET VERMEYİ İHMAL ETMEDİ Sahte cenaze sonrası köylülerden özür dilemek isteyen Mohan Lal, herkese büyük bir ziyafet düzenledi. Törene katılanlar ve köy sakinleri, hem şaşkınlık hem de eğlence karışımı bir deneyim yaşarken, Mohan'ın amacına ulaştığı görülüyordu. Mohan Lal'ın bu sıra dışı girişimi, hem köy halkı hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı./ kaynak: haber7

