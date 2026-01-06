  • İSTANBUL
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz

Gazeteci yazar Cem Küçük, emekli maaşlarınan yapılacak zamla ilgili konuştu. Rakam veren ve seyyanen zammı işaret eden Küçük, 'başkası kurtarmaz' dedi.

1
#1
Foto - Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında emeklilere yapılması gereken zammı açıkladı. En düşük emekli maaşın üzerine bir de seyyanen zam yapılarak çıkması gereken seviyeyi belirtti.

#2
Foto - Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz

Küçük, "Emeklilere 5-6 bin seyyanen zam dışında hiçbir şey kurtarmaz." diyerek en düşük emekli maaşının 25-26 bin bandına gelmesi gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz

Ortalama maaşların da 30-35 bine çıkması gerektiğini belirten Küçük şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz

"Seyyanen 5 bin lira mı, 10 bin lira mı ne veriyorsanız yapılması lazım. En azından 18-19 bin en düşük maaşı 25-26 bin liraya getir. Ortalama maaşları 30-35 bin liraya çek."

#5
Foto - Cem Küçük'ten emekli maaşlarına zam çıkışı: Başkası kurtarmaz

Küçük bu zamların bile aslında yeterli olmayacağını ifade ederek hükümetin toplum nezdinde bunu yaptığında "Elinden geleni yaptığı" algısının oluşabileceğini belirtti. Kaynak: tgrthaber

Yorumlar

adem yağcı

Teşekkürler

Adalet

Kesinlikle katılıyorum
