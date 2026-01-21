Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Tülay Hanım siz normal misiniz? Ortada HTŞ mi kaldı? Amerika, Avrupa ve dünya Ahmet Şara’yı tanımış. Biz zaten tanıyoruz. Bir zahmet siz de tanıyın. Siz kimin partisisiniz? Tuncer Bakırhan ise Sayın Bahçeli’yi hedef alıyor: “Şu şunu temsil etmez, bu bunu temsil etmez diyor. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor” diyor. Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek? Tamam Terörsüz Türkiye gerçekten başarılı olsun ama DEM’in saçmalıkları nerede bitecek?