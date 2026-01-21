  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Taraftardan sert çıkış gelebilir?!? Fenerbahçe Oosterwolde'yi satacak mı? İşte cevabı Katil İsrail Gazze’de barış masasını kanla dağıttı! Sözde ateşkes, özde katliam Bu hamle ne zaman bitecek artık? Boey'un ölçüsünü almaya geliyor Mustafa Destici’den o alçaklığa çok sert çıkış: “Bedeli ağır olur” İzlanda devinden beklenmedik Türkiye kararı! Daha yeni başlamışlardı ani kararla durdurdular İçine 2 dal atın yeter: İşte ağrıları geçiren ikili! Daha yeni başlamışlardı ve işi bitirdiler! Haydi hayırlısı olsun Beşiktaş için... Tarihin en yoğun kar yağışı! Evlerin ikinci katına kadar çıktı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Gazeteci yazar Cem Küçük, Türkiy Gazetesi'ndeki köşesinde "YPG aparatı DEM Parti’nin saçmalıkları bitmiyor!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

1
#1
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Son bir senedir başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere Türk devletinin bütün yetkilileri SDG’ye silah bırak dedi. Mazlum Abdi oralı olmadı. Terörsüz Türkiye süreciyle avantajını kaybeden Kandil’in baskısıyla SDG anlaşmaya bile uymadı.

#2
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Kendi kendilerine isyan çıkarttılar. Bir şey başaracak hâlleri yok ama güya tüm genç Kürtleri sözde direnişe çağırdılar. Suriye hükûmetinden dayağı yiyince geri çekildiler...

#3
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Bu süreçte makul ve dirayetli hareket etmesi gereken DEM Parti, terör örgütü SDG/YPG uzantısına dönüştü. Kürtlerin temsilcisi olduğunu söyleyen ama asla olmayan SDG’ye kimsenin bir şey yaptığı yok. Onlar kendi kendine ediyorlar. Silah bırak diyorsun “bırakmam” diyor. Merkez hükûmete katıl deniyor, “oralı olmam” havasında.

#4
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Sonra DEM Parti kalkıyor, “SDG Kürtlerin temsilcisidir” diyor! Grup toplantılarını Nusaybin’de yapıyorlar. Rojava’ya yönelik saldırı varmış! Nerede var saldırı? DEM Parti bu kadar sorumsuz davranmayı ne zaman bırakacak? Tülay Hatimoğulları hadsizce şöyle diyor:

#5
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

“Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki: Haklıyken haksız yere düşmeyecek şekilde bir cerrahi hassasiyetle Suriye hükûmeti operasyonlarını yürütüyor... Buradan da HTŞ'yi tebrik ediyor. Biz buradan Cumhurbaşkanı'na soruyoruz: Kürt kardeşlerimiz katlediliyor diye mi HTŞ'yi tebrik ediyorsunuz? Ortada bir savaş var. Neyin tebriği bu? Ne tebriği bu?"

#6
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

Tülay Hanım siz normal misiniz? Ortada HTŞ mi kaldı? Amerika, Avrupa ve dünya Ahmet Şara’yı tanımış. Biz zaten tanıyoruz. Bir zahmet siz de tanıyın. Siz kimin partisisiniz? Tuncer Bakırhan ise Sayın Bahçeli’yi hedef alıyor: “Şu şunu temsil etmez, bu bunu temsil etmez diyor. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor” diyor. Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek? Tamam Terörsüz Türkiye gerçekten başarılı olsun ama DEM’in saçmalıkları nerede bitecek?

#7
Foto - Cem Küçük çileden çıktı: Sizdeki bu utanmazlık ne zaman bitecek?

SDG’li teröristler bayrağımızı indirdiler. DEM’li Ayşegül Doğan, “Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz” diyor. Senin değerin değil mi bayrağımız? Bu ne yüzsüzlük! Toprağımızı hedef alan, bayrağımıza saygısızlık yapan, Türk’e ait her şeye nefretle bakan bir terör örgütü SDG/YPG var. DEM Parti bu terör örgütüne sahip çıkıyor. DEM Parti terör örgütünün partisi gibi davranmaktan vazgeçmiyor. Bakın o bayrak indirme görüntüsünden rahatsız olmayan tek bir Türk evladı yok. SDG ve DEM Parti toplumumuzun sinir uçlarıyla oynuyor!.. Hukuk devleti içerisinde adli ve hukuki işlem, bu terörist ve terörist sevicilere karşı uygulanmalı!..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu
Gündem

Yılmaz Özdil: Suriye başarısı için Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilmeli! Suriye’de Türkiye’nin dediği oldu

Muhalif kimliğiyle tanınan gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye'nin Suriye politikasındaki tarihi başarısı karşısında ezber bozdu. Sözcü TV ekranl..
Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı
Ekonomi

Turkiye - Rusya hattı: AB'ye gaz ihracatı rekor seviyeye yaklaştı

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yapılan gaz sevkiyatı ocak ayında tarihi zirvesine yaklaştı. Yetk..
Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Türk bayrağına alçak saldırı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak giri..
Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı
Dünya

Verdikçe daha fazla şımarıyor: Trump'a 'artık yeter’ diyen biri çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’a Avrupa’dan ‘artık yeter’ diyen bir lider sonunda çıktı. Belçika Başbakanı De Wever, ‘aç bir tırtıl’a benzettiği A..
Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi
Gündem

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi

Süleyman Şah türbesi terörden temizlendi. Suriye Ordusu, Kara Kozak Köyü'nü terör örgütü YPG'den kurtardı.

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: "Biz Allah’tan üstünüz"
Gündem

Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz”

Suriye’de rejim güçlerine karşı çatışan İsrail destekli YPG/SDG’li teröristler, İslam’a ve Müslümanlara kin kustular.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23