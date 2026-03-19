Çay, kahve ve süt ürünlerinden... Demir takviyesi mideyi rahatsız eder mi?

Demir eksikliği, toplumda yaygın görülen ve çoğu zaman takviye kullanımını gerektiren bir durum. Özellikle gebelik döneminde artan ihtiyaç nedeniyle demir içeren ürünler sık tercih ediliyor. Buna karşın mide bulantısı, yanma hissi ve karın ağrısı gibi sorunlar, demir kullanan birçok kişide tedavi sürecini zorlaştırabiliyor. Klinik gözlemler, bu şikayetlerin büyük bölümünün demirin kendisinden değil; kullanım şekli ve zamanlamayla ilişkili olduğunu gösteriyor.