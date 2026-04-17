Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

Kahramanmaraş'ta silahla okulu basarak 9 kişinin ölümüne neden olan cani İsa Aras Mersinli ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

Sosyal medya platformlarındaki şiddete meyilli ve İncel gruplarında vakit geçiren İsa Aras Mersinli'nin kişisel bilgisayarı ve dijital materyallerinde saldırıyı daha önceden planladığına ilişkin verilere rastlanmıştı.

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

Katil İsa Aras Mersinli'nin 11 Nisan tarihli notu da ortaya çıktı. Katil, büyük bir saldırı planladığını yazdığı metinde açıkça belirtiyor.

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

İŞTE 11 NİSAN NOTU! "Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım. Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Nedenini bilmiyorum, aslında çok fazla şeyim vardı. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

"VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM..." "İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler."

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

"Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama yapacağım. Ancak yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yapmak istesem de yalnızlık yüzünden suçlayamam. İnsanlar bunu yapıyor ama bu doğru değil. Yalnızlık bir sebep değildir."

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

"AİLEM BENDEN NEFRET EDİYOR" "İnsanlar benim bu durumum yüzünden bazı şeyleri varsayıyor ama bu yalnızlıktan değil. Zaten yalnızım. Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda"

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

"Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekânın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım. İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi."

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

"İngilizceyi okuldan öğrenmedim. Evde de konuşmuyordum. Sadece birkaç yıl içinde kendiliğinden akıcı hale geldim. İngilizceyi, insanların söylediklerini Türkçeye çevirerek öğrendim. Zamanla direkt İngilizce düşünmeye başladım."

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

"BEN HERKESTEN DAHA İYİYİM" "İngilizceyi bu şekilde öğrendim. Zamanla Türkçeden bağımsız düşünmeye başladım. Sadece İngilizce düşünüyordum. Bu yüzden İngilizceyi bırakamıyorum. Okulu bıraktım. Anaokulunu bıraktım ve İngilizceyi öğrendim. 3. sınıfa kadar okudum, sonra ilkokuldan ayrıldım."

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

BİLGİSAYARINDAN YASAKLI OYUN ÇIKTI Kahramanmaraş'ta okulda katliam gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında oynadığı oyun ortaya çıktı. Oyunun 2024 yılında yasaklanan şiddet oyunu Roblox olduğu görüldü. Baba Uğur Mersinli, oğlunun odasına kapanarak vaktinin büyük kısmını bilgisayar oyunları oynayarak geçirdiği, İngilizce konuştuğunu ve odaya girdikleri zaman her şeyi kapattığını söylemişti. Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: Çok eşli ilişkimiz vardı!

Foto - Cani İsa AraS Mersinli'nin mesajı ortaya çıktı: Verdiğim zararı hissetsinler istiyorum!

ABD'DEKİ KATLİAMIN SALDIRGANI PROFİL FOTOĞRAFINDA Öte yandan saldırganın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD'de okul katliamı gerçekleştiren Elliot Rodger'a ait bir fotoğraf kullandığı ortaya çıktı./ kaynak:haber7

Yorumlar

koparan

Din iman,Allah korkusu, olmazsa anayı'da keser, babayı da. Bir poliste 5 tabanca ne geziyor. Devlet birini verdi, diğerini ne yapacaksın ? 3 ,4 5' ncı tabanca neyin nesi..? Dana'mi alıyorsun?

Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım."

*"Söz Sihirdir"* buyuruyor Allah Rasûlü صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . Efendimiz. Muvaffakiyet kelimesinin yerine Başarı! Nasib kelimesinin yerine şans! Kelimeleri bu milletin milli birlik beraberlik ve hemhal olup kardeşten öte birbirimize olan sevgi saygımızı yok etmiştir!!! Başarı kibri, başarısızlık suçlamayı temsil eder!!! Muvaffakiyet öylemidir ya ilim bilim maddi mânevi her türlü gayret ve sonucu Allah'ın tâyinin'den bilmek tevâzu ve şükrü temsil eder! Şans, tanrısal sanrıları (narsizmi), şansız ise uğursuzluğu alçaklığı(ezikliği)! Halbu ki Nasip kelimesi ne güzeldir, Biiznillah say ve gayretle yola ve sonucuna rızayı, huzuru saadeti temsil eder! Yarış ise Kıyası; Kıyas ise enâniyeti *"Ben Ben, en üstün benim"* Şeytâni Kibri ve ruhların ölümünü temsil eder! Halbu ki Mevla teala insanları ve cinleri ancak Allah'a ibâdet etsin Allah'a kul olsunlar için yarattı! Ve üstünlüğü'de soy sop zenginlik makam mevki vb süfli fâni değerlere değil, bilakis zühd mütevâzi ve Takva Allah'tan ziyâdesiyle korkup, Allah Teâla'nın emir ve yasaklarına ziyâdesiyle taat etmiye bağladı. Maalesef materyalist toplumumuzun mataryalist yarışlarımız nesillerimiz'in ruhunu yaşarken öldürüyor. Rabbim cümlemizi nefis ve nesillerimizi sapan ve gazabına uğrayanların yollarına uğramadan, nihayetsiz ikramlandırdığın kullarının sıratı müstagımi üzere istikamette sâbit kıl. Âmiyn. Vesselam.
