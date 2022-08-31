Çanakkale Boğazı otobana döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 11 bin 483 gemi ise kılavuz kaptan aldı. 200 metreden büyük gemi sayısı ise 3 bin 563 olarak açıklandı. Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu.