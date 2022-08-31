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Çanakkale Boğazı otobana döndü

2022-08-31 11:21:34
Çanakkale Boğazı otobana döndü

Çanakkale Boğazı’ndan 2022 yılının ilk altı ayında 20 bin 953 gemi geçti. Boğazdan en çok gemi ise Şubat ayında geçti.

#1
Foto - Çanakkale Boğazı otobana döndü

2022 yılının ilk 6 ayında Çanakkale boğazından 20 bin 953 gemi geçti.

#2
Foto - Çanakkale Boğazı otobana döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2022 yılının ilk 6 ayında 11 bin 483 gemi ise kılavuz kaptan aldı. 200 metreden büyük gemi sayısı ise 3 bin 563 olarak açıklandı. Boğazdan en çok 3 bin 653 gemi ile şubat ayında geçiş oldu.

#3
Foto - Çanakkale Boğazı otobana döndü

En az ise 3 bin 289 gemi ile Mart ayında kullanıldı. İstatistiklere göre, Boğazdan geçen gemiler arasında genel kargo gemileri 7 bin 16 ile ilk sırayı aldı. İlk altı ayda toplamda 25 savaş gemisi ise Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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