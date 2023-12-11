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Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

2023-12-11 16:54:22
Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Halk arasında 'Meyvelerin Kralı' olarak ifade edilen durian meyvesi tam bir demir kaynağı...

#1
Foto - Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Türkiye’de çok sık tüketilmese de dünya genelinde bazı bölgelerde oldukça yaygın olan durian meyvesi farklı ürünler içerisinde de tercih edilebiliyor. Bozulma durumunda ise oldukça kötü bir koku yayan durian meyvesinin iyi muhafaza edilmesi gerekiyor. Durian, kendine özgü aroması ve tadıyla bilinen tropikal bir meyvedir. Güneydoğu Asya''ya özgüdür ve Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede popülerdir.

#2
Foto - Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Meyvesi iri ve dikenlidir, açılması zor kalın, sert bir kabuğa sahiptir. Kabuğun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü vardır. İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır. Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan benzersiz bir tada sahiptir. Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian meyvesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Durian, uzun süreli uykusuzluk çeken kişiler için çok uygundur ve yatmadan bir saat önce yenebilir. healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur

#3
Foto - Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Durian meyvesi, kemik ve kas yapısını güçlendirir ve hastalıkların oluşmasına neden olan durumları azaltır. Bazı araştırmalar, sinirleri yatıştırdığı için epilepsi hastalarına da iyi geldiğini göstermektedir. Bir porsiyon durian meyvesi, vücudun ihtiyacı olan folik asidin ’sini karşılayabilir.

#4
Foto - Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Folik asit, motor hareketlerini geliştirme konusunda etkili olduğu için, durian meyvesi tüketimi bu açıdan da faydalı olabilir. Manganez bakımından zengin olan durian meyvesi, bu sayede güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyacı olan demir ve kırmızı kan hücre üretimini destekler. Eski çağlarda kabuğu kaynatılıp yaraları temizlemek için kullanılırdı. Şimdilerde ise kozmetik ürünlerin içine eklenir. Hücre yenilemesini sağladığından cildin parlaklığını artırır. B vitamini kompleks grupları ( B5 vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini) bakımından zengin içeriğe sahiptir.

#5
Foto - Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Kan basıncı kontrolüne yardımcı hücreler için elektrolit özelliğindedir. İçerdiği Bakır, kan hücre üretimi için vücuda gereklidir. İçeriği potasyum bakımından çok zengindir. Kaynak: Posta

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