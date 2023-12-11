Bu meyveyi eksik etmeyin! 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor

Meyvesi iri ve dikenlidir, açılması zor kalın, sert bir kabuğa sahiptir. Kabuğun içinde kremsi, sarımsı içle dolu birkaç bölümü vardır. İçli bölüm, hafif lifli bir dokuya sahip tatlı ve yumuşaktır. Genellikle tatlı, tuzlu ve hafif acı karışımı olarak tanımlanan benzersiz bir tada sahiptir. Doğal bir uyku hapı olarak kabul edilen durian meyvesi, triptofan adı verilen bir amino asit içerir. Bu asit melatonin ve serotonin salgılanmasını destekler. Durian, uzun süreli uykusuzluk çeken kişiler için çok uygundur ve yatmadan bir saat önce yenebilir. healthline yazarlarına göre, manganez açısından zengin durian meyvesi güçlü bir antioksidandır. Vücudun ihtiyaç duyduğu 1 aylık demir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini bir günde desteklemeye yardımcı olur