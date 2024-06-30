  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

2024-06-30 17:51:46
Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan lavanta bahçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'ni adeta bir parfüm gibi kokutuyor.

#1
Foto - Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından 2022 yılında 40 dönüm arazide kurulan ve daha sonra 20 dönüm daha eklenerek toplamda 60 dönüm arazi üzerindeki lavantalar, kokusuyla olduğu kadar görselliğiyle de dikkat çeken alanlardan biri oldu.

#2
Foto - Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

İçerisinde 15 bin kök lavantanın bulunduğu bahçeye gelen vatandaşlar, hem yürüyüşlerini gerçekleştirirken hem de sunduğu görsellikte fotoğraf çekme imkanı buluyor.

#3
Foto - Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

Vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Kocasinan Belediyesi Park, Bahçeler Şefi Hasan Çalış, "Burası 40 dönüm üzerine kurulan lavanta bahçemiz. Üzerine 20 dönüm daha ekleyeceğiz ve toplamda 60 dönüm lavanta bahçemiz var. Lavantalar; 19 Mayıs 2022'de 2 yaşındayken dikildi ve şimdi 4 yaşındalar.

#4
Foto - Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

Burada 15 bin kök lavanta var, bakımlarını yapıyoruz ve gayet sağlıklılar. Bu lavantaları Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın talimatıyla paketliyoruz ve ücretsiz bir şekilde halkımıza hediye ediyoruz.

#5
Foto - Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

1 kilometre yürüyüş alanımız da mevcut. Vatandaşlarımıza burada rahat nefes alacağı bir ortam sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız da çok memnun. Çocuklarıyla geliyorlar, rahat bir şekilde yürüyüş yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçimizdeki Batı uşakları kudurdu
Ekonomi

İçimizdeki Batı uşakları kudurdu

Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılması şer odaklarını üzdü. 2021’de ülkenin kara parayla mücadelede yetersiz bulunup gri listeye alınm..
İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!
Spor

İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!

İsrail ile ticaretin yasak olduğu bir dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İsrailli Maccabi Tel Aviv takımının formasını giyen Birleşik Ame..
Jandarma için hız tespiti yaptı, ABD'nin kapısını açtı: Güçlü başlangıç
Ekonomi

Jandarma için hız tespiti yaptı, ABD'nin kapısını açtı: Güçlü başlangıç

ABD'den birçok ülkeye ihracat... O isim müjdeyi verdi: Yurt dışından temin edilen ürünlerin yerine geliştirilen ve Jandarma birimleri taraf..
Füze ilk kez görüldü: Sırbistan’a Çin HQ-17 hava savunma sistemi!
Dünya

Füze ilk kez görüldü: Sırbistan’a Çin HQ-17 hava savunma sistemi!

Çin tarafından Sırbistan’a teslim edilen HQ-17AE Hava Savunma Füze Sistemi, ilk kez görüntülendi. Seyir füzeleri, güdümlü bombalar ve havada..
30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)
Tarih

30 Haziran 1988: Mustafa Runyun'un vefatı (Alim/Mebus)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mustafa Runyun'u hayırla yâd ediyoruz.

Üç ülkeden İsrail'e uyarı ve kınama! Tüm ülkelere çağrı yaptılar
Dünya

Üç ülkeden İsrail'e uyarı ve kınama! Tüm ülkelere çağrı yaptılar

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Katar, Kuveyt ve Bahreyn, İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim yerl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23