Bu mahalleye giren kokuya hayran kalıyor!

Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından 2022 yılında 40 dönüm arazide kurulan ve daha sonra 20 dönüm daha eklenerek toplamda 60 dönüm arazi üzerindeki lavantalar, kokusuyla olduğu kadar görselliğiyle de dikkat çeken alanlardan biri oldu.