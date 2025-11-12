Bu işe bir çare bulunmalı: Kızın parçalanmadık yeri kalmadı!

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Burdur'da sokakta yürüyüş yaptığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi ölümden zor kurtuldu.

Burdur'da yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırdığı ortaokul öğrencisi, sırtından, sol el bileği ve sol ayağından yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Rıza Çevik Sokak’ta bu sabah yürüyüşe çıkan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümü 8'inci sınıf öğrencisi K.K. (13) adlı kız çocuğu, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Sol el bileği, sırtı ve sol ayağından yaralanan K.K.'nin feryatlarını duyanlar müdahale edip sokak köpeklerini uzaklaştırdı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen K.K. tedaviye alındı. ​

“ETRAFTA BU KADAR BAŞIBOŞ KÖPEĞİN DOLAŞMASI NORMAL DEĞİL" Sabah yürüyüş yapmaya çıktığını söyleyen K.K., "Okul tatil olduğu için sabah yürüyüşü yapıyordum. Üzerime bir köpek geldiğini gördüm. Sonrasında 5- 6 köpek daha gelerek havlamaya başladı. Etrafımı köpekler sardı, havlamaya başladılar. Bana saldırdılar. Elimde, belimde, bacağımda yaralar var. Yerde bayağı sürüklendim. Bağırdım. Çevredekiler yetişti. Bir abi arabayla yanıma geldi. Ambulansı aradı. O sırada köpekler gitti. Ambulansla hastaneye geldim. Duyduğum kadarıyla benden önce de geçen günlerde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayanlar olmuş. Etrafta bu kadar başıboş köpeğin dolaşması normal değil" dedi.

