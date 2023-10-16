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Yaşam
6
Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

2023-10-16 12:22:23
Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

Ardahan’ın Posof ilçesi sonbaharın gelmesiyle rengarenk görünüme kavuştu.

#1
Foto - Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

Posof ilçesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor. Ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı.

#2
Foto - Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

Posof ilçe sınırları içerisinde bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Ağaçlar yeşil, mavi, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.

#3
Foto - Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa sever Doğukan Yılmaz tarafında dron ile görüntülendi. Görüntülerde, farklı tür ağaçların renk cümbüşü sonbaharın kartpostallık yüzünü ortaya çıkarıyor.

#4
Foto - Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

Özellikle bölgenin en yüksek dağları fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin uğrak noktası halini aldı. Çam ağaçlarının yeşili, diğer ağaç türlerinin renkleriyle birlikte görsel şölen oluşturuyor.

#5
Foto - Bu fotoğraflara hayran kalacaksınız

Görüntüleri çeken Doğukan Yılmaz, "Amatör fotoğrafçıyım. Sonbaharda Posof ilçesinin güzelliklerini çekmek için arkadaşlarla toplandık. İlçede manzara güzel, ağaçlar güzel, renkler güzel. Meraklılarını bekliyoruz" dedi.

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