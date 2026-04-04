SON DAKİKA
Ekonomi
Yeniakit Publisher
BTK yeni tarifeyi açıkladı! Cep telefonu faturalarına büyük zam
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

BTK yeni tarifeyi açıkladı! Cep telefonu faturalarına büyük zam

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil haberleşme hizmetlerinde azami ücret tarifesini güncelleyerek fiyatlara zam yaptı. İşte yeni tarifeler...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) her yıl 1 Nisan ve 1 Ekim tarihlerinde Mobil Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi’ni güncelliyor. BTK, cep telefonu tarifelerinde yeni ücretleri duyurdu.

Cep telefonu tarife ücretlerine yüzde 15,8 zam yapıldı. Bir önceki fiyat artışını 1 Ekim tarihinde gerçekleştiren BTK, böylelikle yıllık bazda yüzde 30,5 fiyat artışı gerçekleştirmiş oldu.

BTK'nın yeni belirlediği tarifeye göre, yurt içi aramaların dakikası 4,11 TL’den 4,75 TL’ye, yurt dışını aramanın dakikası ise 48,68 TL’den 56,37 TL’ye çıktı. Yurt içi SMS ücreti 2,93 TL’den 3,39 TL’ye, yurt dışı SMS ücreti de 8,54 TL’den 9,88 TL’ye yükseldi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, hat devir ücreti 78,91 TL’den 91,38 TL’ye, açma/kapama ücreti 183,68 TL’den 212,70 TL’ye, garanti kapsamı dışında SIM kart değişikliği 180,06 TL’den 208,51 TL’ye, numara değişikliği ücreti 180,06 TL’den 208,51 TL’ye ve isim değişikliği ücreti 53,88 TL’den 62,39 TL’ye çıktı.

BTK, mobil operatörlerin tarifede belirlenenden daha yüksek bir ücret talep edemeyeceğini duyurdu.

Yorumlar

Vahap

Bbi de her yerde çekse ,ona niye bir şey demiyor BTK.

egeli

emekliye vermediniz bu kadar
