Ekonomi
Yeniakit Publisher
Trump dünyanın ayarıyla oynuyor: Güvenli liman cazibesini kaybetti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Trump dünyanın ayarıyla oynuyor: Güvenli liman cazibesini kaybetti!

İran savaşı ve Trump'ın öngörülemeyen açıklamaları sonrası güvenli liman olarak görülen spot altında fiyatlar yüzde 4,3 değer kaybetti.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin yaptığı konuşmada net bir çözüm sinyali vermemesi sonrası geriledi. Aynı dönemde gümüşte de sert düşüşler görüldü.

İRAN'A YÖNELİK "ÇOK SERT" SALDIRI BEKLENTİSİ ALTINI VURDU Yurt içinde gram altın 6.704 lira seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda ise altın, Trump'ın beş haftadır süren çatışmaların sona yaklaşabileceğini belirtmesine rağmen ABD-İsrail ittifakının İran'a yönelik önümüzdeki iki ila üç hafta boyunca "çok sert" saldırılar düzenleyeceğini açıklamasıyla baskı altına girdi.

DÖRT GÜNLÜK YÜKSELİŞ SERİSİ SON BULDU Bu gelişmelerin ardından spot altın yüzde 4,3'e kadar değer kaybederek dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı. İran'ın Basra Körfezi'ndeki saldırılarını sürdürmesi de risk algısını artırdı.

GÜVENLİ LİMAN CAZİBESİ SINIRLANDI Mart ayında yaklaşık yüzde 12 değer kaybeden altın, Ekim 2008'den bu yana en kötü aylık performansını sergiledi. Yükselen petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyon riski, faiz indirim beklentilerini zayıflatarak altının güvenli liman cazibesini sınırladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Peki, altın fiyatları 4 Nisan Cumartesi gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 4 Nisan güncel altın fiyatları... Gram altın: 6 bin 704 TL Çeyrek altın: 10 bin 961 TL Yarım altın: 21 bin 923 TL Cumhuriyet altını: 45 bin 857 TL ONS Altın: 4 bin 677 dolar

Peki, gümüş fiyatları 4 Nisan Cumartesi gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları... 4 NİSAN GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI Gram Gümüş: 104,71 TL ONS Gümüş: 73.02 Dolar/ kaynak: sabah

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Elena hadimova

Nasıl güvene biliriz bebek katillere; güvenli liman olur mu?

VEFA

Yaparsa sevgili dostum yapar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
