3 çocuk annesinin başarı hikayesi! Babasından öğrendi, kendi fırınını kurdu

Gamze Şimşek, simitçiliğe çocuk yaşlarda başladığını anlatarak, "Babamın Sakarya'da 35 yıldır simitçi dükkanı var. Ben de küçük yaşlardan itibaren onun yanında yetiştim. O yıllarda öğrendiğim meslek bugün benim hayatım oldu. Şimdi Eğirdir'de kendi işimizi yapıyor, baba mesleğini yaşatıyoruz" dedi. Gününün büyük bölümünü fırında geçirdiğini kaydeden Şimşek, "Gün doğmadan uyanıyorum. Önce çocuklarımı hazırlıyorum, ardından dükkana gelip kapıyı açıyorum. Hamuru yoğuruyor, simitleri tek tek hazırlıyorum. Fırının başına geçtiğim an tüm yorgunluğumu unutuyorum. Çünkü bu işi severek yapıyorum" diye konuştu. Zorlu çalışma koşullarına rağmen mesleğinden vazgeçmeyi hiç düşünmediğini belirten Şimşek, "Bu iş gerçekten emek istiyor. Saatlerce ayakta çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz ama sonunda ortaya çıkan ürün tüm yorgunluğunuzu alıyor. Emek olmadan hiçbir şey elde edilemez. Ben de emeğimle ayakta durmanın gururunu yaşıyorum" dedi. 3 çocuk annesi olarak iş hayatında yer almanın kolay olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu vurgulayan Şimşek,"Sabah çocuklarımı bırakıp, işimin başına geliyorum. Kolay değil ama azimle her şey yapılır. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını çok önemsiyorum. Çalışan kadın güçlü kadındır. Her kadının bir mesleği olmalı ve üretmeli" diye konuştu.