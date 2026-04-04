3 çocuk annesinin başarı hikayesi! Babasından öğrendi, kendi fırınını kurdu
Isparta’nın yaşayan 3 çocuk annesi Gamze Şimşek, çocuk yaşta babasının yanında öğrendiği fırıncılığı bugün kendi iş yerinde sürdürüyor.
Isparta’da 3 çocuk annesi Gamze Şimşek, çocukluk yıllarında babasının fırınında attığı ilk adımı bugün kendi işine dönüştürdü. Eğirdir'de yaşayan 3 çocuk annesi Gamze Şimşek, çocukluk yıllarında fırıncılıkla tanıştı. Sakarya'da babasının simit fırınında, küçük yaşlardan itibaren kendini yetiştiren Gamze Şimşek, şimdilerde baba mesleğini sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla yaktığı fırını ve yoğurduğu hamurla yalnızca simit üretmekle kalmayan, aynı zamanda kadınların azimle neler başarabileceğinin de canlı bir örneği olan Gamze Şimşek hem anneliği hem esnaflığı bir arada yürüterek ilham veriyor.
Gamze Şimşek, simitçiliğe çocuk yaşlarda başladığını anlatarak, "Babamın Sakarya'da 35 yıldır simitçi dükkanı var. Ben de küçük yaşlardan itibaren onun yanında yetiştim. O yıllarda öğrendiğim meslek bugün benim hayatım oldu. Şimdi Eğirdir'de kendi işimizi yapıyor, baba mesleğini yaşatıyoruz" dedi. Gününün büyük bölümünü fırında geçirdiğini kaydeden Şimşek, "Gün doğmadan uyanıyorum. Önce çocuklarımı hazırlıyorum, ardından dükkana gelip kapıyı açıyorum. Hamuru yoğuruyor, simitleri tek tek hazırlıyorum. Fırının başına geçtiğim an tüm yorgunluğumu unutuyorum. Çünkü bu işi severek yapıyorum" diye konuştu. Zorlu çalışma koşullarına rağmen mesleğinden vazgeçmeyi hiç düşünmediğini belirten Şimşek, "Bu iş gerçekten emek istiyor. Saatlerce ayakta çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz ama sonunda ortaya çıkan ürün tüm yorgunluğunuzu alıyor. Emek olmadan hiçbir şey elde edilemez. Ben de emeğimle ayakta durmanın gururunu yaşıyorum" dedi. 3 çocuk annesi olarak iş hayatında yer almanın kolay olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu vurgulayan Şimşek,"Sabah çocuklarımı bırakıp, işimin başına geliyorum. Kolay değil ama azimle her şey yapılır. Kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını çok önemsiyorum. Çalışan kadın güçlü kadındır. Her kadının bir mesleği olmalı ve üretmeli" diye konuştu.
Simit yapımının inceliklerine de değinen Şimşek, "İyi bir simidin sırrı hamurunda saklı. Hamuru biraz sert tutarsanız simit daha gevrek ve çıtır olur. O çıtırtıyı duymak bizim için çok önemli. Hamuru yoğururken, pekmezini hazırlarken en mutlu olduğum anları yaşıyorum. Çünkü ortaya çıkan ürün tamamen emek sonucu" dedi. Ailesinin desteğinin kendisine güç verdiğini vurgulayan Gamze Şimşek, "Annem ve babam beni bu şekilde gördüklerinde çok mutlu oluyor. Babamın mesleğini sürdürmek benim için büyük bir gurur. Onların emeğini devam ettirdiğimi bilmek bana daha fazla çalışma isteği veriyor" diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23