Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Kompakt yapısı ve elektrikli güç aktarım sistemiyle dikkat çeken Karea Fit, 2631 mm uzunluğu ve 4 metrelik dönüş yarıçapıyla şehir içi kullanımda yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. 12 kW gücündeki elektrik motoru ve 96V mimariye sahip LFP batarya teknolojisiyle donatılan model, yaklaşık 135 kilometre menzil sunarken, batarya yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa yaklaşık 2 saat içerisinde ulaşabiliyor. Maksimum 90 km/s hıza ulaşabilen Karea Fit, yalnızca şehir içi kullanım için değil, köprü ve otoyol kullanımına uygun altyapısıyla da çok yönlü bir mobilite çözümü sunuyor. Konfor ve güvenlik donanımları arasında ise McPherson süspansiyon sistemi, disk frenler, elektrik destekli direksiyon, geri görüş kamerası ve multimedya sistemi yer alıyor.