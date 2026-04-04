Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!
Onur Yılmaz

Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Karea Fit ile şehir içi ulaşım artık daha pratik ve ekonomik. Nisan ayına özel kampanya kapsamında esnek ödeme seçenekleriyle avantajlı fiyatlar sizi bekliyor.

Foto - Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Türkiye’nin önde gelen otomotiv kalıp üreticilerinden Karel Kalıp tarafından geliştirilen yerli mobilite markası Karea, şehir içi ulaşımı yeniden tanımlayan ilk modeli Fit ile pazardaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. “Bindiğin gibi değil” yaklaşımıyla geliştirilen Karea Fit, nisan ayına özel kampanyasıyla kullanıcılara avantajlı satın alma koşulları sunuyor.

Foto - Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Bu kapsamda, Türkiye’de 749.000 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunulan Karea Fit modeline, peşin ödeme tercih eden kullanıcılar 30.000 TL nakit indirim avantajıyla lansmana özel 719.000 TL’lik fiyat sahip olabiliyor. Bununla birlikte esnek ödeme seçeneği tercih edildiğinde kredi kartı, kredi ve havale/EFT yöntemleri bir arada kullanılarak kişiye özel ödeme planı oluşturulabiliyor.

Foto - Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Karea Fit modelinde siparişler 50.000 TL ön ödeme ile başlatılırken, kalan tutar tercih edilen ödeme modeline göre tamamlanıyor. Siparişin ardından araç teslimatları en geç 45 gün içerisinde gerçekleşiyor ve kesin teslim tarihi üretim planlamasına göre belirleniyor. Karea’nın sunduğu dijital satış ve ödeme altyapısı sayesinde kullanıcılar, farklı ödeme yöntemlerini bir arada kullanarak kendi bütçelerine uygun plan oluşturabiliyor.

Foto - Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Karea Fit, değişen şehir yaşamı ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda geliştirilen yeni nesil bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor. M0 segmentinin öncüsü olan model; kompakt boyutları, geniş iç hacmi ve 184 litrelik bagaj kapasitesiyle günlük kullanımda pratiklik sunuyor. Elektrikli mobilitenin erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen Karea, Fit modeliyle özellikle kısa mesafeli şehir içi kullanımlarda yüksek verimlilik sağlarken, kullanıcıların mobilite ihtiyacına ekonomik ve sürdürülebilir bir alternatif sunuyor.

Foto - Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Kompakt yapısı ve elektrikli güç aktarım sistemiyle dikkat çeken Karea Fit, 2631 mm uzunluğu ve 4 metrelik dönüş yarıçapıyla şehir içi kullanımda yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. 12 kW gücündeki elektrik motoru ve 96V mimariye sahip LFP batarya teknolojisiyle donatılan model, yaklaşık 135 kilometre menzil sunarken, batarya yüzde 20’den yüzde 80 doluluğa yaklaşık 2 saat içerisinde ulaşabiliyor. Maksimum 90 km/s hıza ulaşabilen Karea Fit, yalnızca şehir içi kullanım için değil, köprü ve otoyol kullanımına uygun altyapısıyla da çok yönlü bir mobilite çözümü sunuyor. Konfor ve güvenlik donanımları arasında ise McPherson süspansiyon sistemi, disk frenler, elektrik destekli direksiyon, geri görüş kamerası ve multimedya sistemi yer alıyor.

Foto - Şehir içi mobilitede yerli devrim! Karea Fit nisan kampanyasıyla dikkat çekiyor!

Yerli üretim gücünü arkasına alan Karea, Fit modeliyle Türkiye’de yeni bir segment oluşturmayı hedeflerken, önümüzdeki dönemde ürün gamını genişleterek elektrikli mobilite alanındaki konumunu güçlendirmeyi planlıyor.

Yorumlar

ali

yakıt istasyonlarunda DOLU HAZIR SÖK TAK DEĞİŞTİRİLEBİLİR BATARYALAR BULUNDURMALILAR PAZARLAMALILAR KİRALIK OLMALIDIR UYGUN FİYATLI

ali

KİMSE BATARYA DOLUMUYLA UĞRAŞMAMALI
