2022-05-08 11:40:11 Böyle evlattan Allah razı olsun! 89 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Melek Arıkan, 89 yaşındaki annesine şefkatle bakarak büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden, aynı zamanda Darıca Bir Umut Engelliler Derneğinin de başkanı olan Arıkan, 5 yıl önce annesi Mehpare Demirel'i ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlaması üzerine yanına aldı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken annesine adeta bebek gibi bakan Arıkan, fedakarlığı ve özverisiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.