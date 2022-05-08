Böyle evlattan Allah razı olsun! 89 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor

Melek Arıkan, AA muhabirine, ilerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz hale gelen annesini 5 yıl önce yanına aldığını söyledi. Annesinin iş yapamadığı için günü ibadetle geçirdiğini ve hobi olarak örgü ördüğünü anlatan Arıkan, "Ev işlerini bizler yapıyoruz. Yemeğini hazırlıyoruz. Birlikte kalkıp birlikte yemek yiyoruz. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkıyoruz. Sosyal hayatın içinde olsun istiyoruz. Bizim desteğimiz sayesinde yürüteciyle ağır ağır geziyor." diye konuştu. Arıkan, annelerin kutsal olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: