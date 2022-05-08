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Hayat-Aktüel
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Böyle evlattan Allah razı olsun! 89 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor

2022-05-08 11:40:11
Böyle evlattan Allah razı olsun! 89 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Melek Arıkan, 89 yaşındaki annesine şefkatle bakarak büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor. Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden, aynı zamanda Darıca Bir Umut Engelliler Derneğinin de başkanı olan Arıkan, 5 yıl önce annesi Mehpare Demirel'i ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başlaması üzerine yanına aldı. İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken annesine adeta bebek gibi bakan Arıkan, fedakarlığı ve özverisiyle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.

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Foto - Melek Arıkan, AA muhabirine, ilerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz hale gelen annesini 5 yıl önce yanına aldığını söyledi. Annesinin iş yapamadığı için günü ibadetle geçirdiğini ve hobi olarak örgü ördüğünü anlatan Arıkan,

Melek Arıkan, AA muhabirine, ilerleyen yaşı nedeniyle yürümekte güçlük çeken ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz hale gelen annesini 5 yıl önce yanına aldığını söyledi. Annesinin iş yapamadığı için günü ibadetle geçirdiğini ve hobi olarak örgü ördüğünü anlatan Arıkan, "Ev işlerini bizler yapıyoruz. Yemeğini hazırlıyoruz. Birlikte kalkıp birlikte yemek yiyoruz. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkıyoruz. Sosyal hayatın içinde olsun istiyoruz. Bizim desteğimiz sayesinde yürüteciyle ağır ağır geziyor." diye konuştu. Arıkan, annelerin kutsal olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Çocukken ağladığımızda yatağından fırlayan cennet kokulu annelerimize, bu günlerinde bizim evlatları olarak bakmamız gerekiyor. Hiç kimsesi olmadığı zaman devletimiz yardım ediyor ama evlatlar annelerini yanlarına alsınlar. Onların mutlulukları, bizlerin sesini duyması, elini tutmamız ömrüne ömür katıyor. Daha sıhhatli ve mutlu oluyorlar."

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Foto - Üç kardeş olduklarını ve annesinin zaman zaman diğer kardeşlerinde de kaldığını belirten Arıkan,

Üç kardeş olduklarını ve annesinin zaman zaman diğer kardeşlerinde de kaldığını belirten Arıkan, "Biz çok mutluyuz annemizle. İnşallah bizim çocuklarımız da bizden gördüklerini hayata geçirirler." ifadelerini kullandı.

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Foto - Arıkan, tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Arıkan, tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

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Foto - Anne Mehpare Demirel de çocuklarının kendisine çok güzel baktığını belirterek,

Anne Mehpare Demirel de çocuklarının kendisine çok güzel baktığını belirterek, "Allah onlara iyi günler göstersin." dedi.

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