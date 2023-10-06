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Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

2023-10-06 12:04:22
Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

Sivas'ta boş bir araziye bırakılan onlarca gelinlikle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde boş bir bir arazide çok sayıda gelinlik bulunmuştu.

#2
Foto - Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

Kullanılmış olduğu görülen gelinliklerin kim tarafında atıldığı bilinmezken Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye geldi.

#3
Foto - Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

Ekipler toplanan gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.

#4
Foto - Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

Boş bir araziye atılmış gelinlikler dün Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkisinde gezen vatandaşların dikkatini çekmişti.

#5
Foto - Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme

Kullanılmış olduğu görülen ve bazıları parçalanmış gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilememişti.

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