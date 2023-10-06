2023-10-06 12:04:22 Boş arazide bulunan onlarca gelinlikle ilgili flaş gelişme
Sivas'ta boş bir araziye bırakılan onlarca gelinlikle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Sivas'ta boş bir araziye bırakılan onlarca gelinlikle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sivas'ta geçtiğimiz günlerde boş bir bir arazide çok sayıda gelinlik bulunmuştu.
Kullanılmış olduğu görülen gelinliklerin kim tarafında atıldığı bilinmezken Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi kenarında bulunan çok sayıda gelinliği toplamak için bölgeye geldi.
Ekipler toplanan gelinlikleri kamyonete yükleyerek geri dönüşüm merkezine götürdü.
Boş bir araziye atılmış gelinlikler dün Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı Tavra Deresi mevkisinde gezen vatandaşların dikkatini çekmişti.
Kullanılmış olduğu görülen ve bazıları parçalanmış gelinliklerin kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilememişti.
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