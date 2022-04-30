Böcekler bile yemiyor Her sabah bir adet poğaça yerseniz bakın ne olur

Zararlı yağları içinde barındıran poğaça tüketimi ile 2 ay gibi kısa bir süre içinde vücudunuz tam tamına 2,5 kilo yağ alıyor. Bu yağları yakmak ise büyük bir efor gerektirdiğinden alınan yağlar vücutta depolanıyor. Yalnızca bir poğaça 450 kalori ve bu kaloriyi yakabilmek için yapmanız gereken ise 7 bin 500 tempolu adım. Bunu yapmak sizi ürkütüyorsa uzmanların önerdiği üzere sebze, meyve, zeytin, küçük parça peynir ve bir dilim kepekli ekmek kahvaltı yapabilir, güne zinde ve sağlıklı bir biçimde başlayabilirsiniz.