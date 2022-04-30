2022-04-30 11:11:45 Böcekler bile yemiyor Her sabah bir adet poğaça yerseniz bakın ne olur
Yapılan araştırmalarda böceklerin bile uzak durduğu sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi poğaçanın insan vücuduna inanılmaz zararları bulunmaktadır. Bir tane poğaçanın verdiği kaloriyi yakabilmek için 7 bin 500 adım atmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Sabahları poğaça yemenin zararlarını öğrendikten sonra kahvaltıda poğaça yemeyi bir daha düşüneceksiniz. İşte sabahları poğaça yemenin az bilinen zararları...