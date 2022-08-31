Bize hurdasını bile vermiyorlardı! Türkiye’den almak için sıraya girdiler

Milli Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerin bütün unsurlarının ilk günden itibaren TEKNOFEST'e ciddi destek verdiğini söyleyen Dere, etkinliklere 5 helikopter, 25 uçak, 500'e yakın personelle katkı sağladıklarını bildirdi. Dere, "Türk Yıldızları'mız, Solo Türk'ümüz, askeri bandomuz TEKNOFEST'te. Sadece Samsun'da değil, Artvin, Rize, Trabzon'dan Giresun, Ordu'ya kadar ciddi etkinlikler yaptı. Halkımızla kavuştu, buluştu. Bir taraftan da TEKNOFEST, ordumuzla milletimizin, gençlerimizin bir araya gelmesinde köprü görevi görüyor. TEKNOFEST'in bu yönünü de önemsiyoruz." diye konuştu. Muhsin Dere, MKE AŞ tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu ve Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler verdi. 76/62 milimetre deniz topunun temin edilmekte zorlanılan bir ürün olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti: "Belli ülkelerden tedarikinde sorunlar yaşıyorduk. Hatta bazen hurdalarını almakta bile sorun yaşadığımız bir üründü. Hem Makine Kimya'daki arkadaşlarımız hem İstanbul Tersane Komutanlığı'mız, askerlerimiz 'projeyi yaparız' dedi ve çok kısa sürede testlere hazır hale getirdiler. Geçen yıl aralık ayında da Karapınar'da kara testleri başarıyla icra edildi. Bu ay içinde de TCG Beykoz gemimizde deniz testleri başarıyla yapıldı. Deniz topumuz envantere girmeye hazır. Bundan sonra silahlı kuvvetlerimizin gemilerinde, fırkateynlerinde 76/62 milimetre Milli Deniz Topu kullanacağız. Sadece envanterimize almakla yetinmeyeceğiz. Ciddi bir ihracat potansiyeli var bu ürünün. Şu anda sırada olan ülkeler var. Deniz topu, Makina Kimya'nın, ülkemizin ihracatına 100 milyon dolarlarca katkı yapacak bir ürün."