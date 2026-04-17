Biruni'nin eserlerinde hep yer almış! Doğal ağrı kesici dağ yamacında yetişiyor

Çiriş otu, dağlık bölgelerde yetişen, otsu bir bitkidir. Özellikle Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen bu bitki, küçük yaprakları ve morumsu çiçekleriyle tanınır. Çiriş, özellikle soğuk hava koşullarında hayatta kalabilen ve kış aylarında vitamin kaynağı olarak kullanılan nadir bitkilerden biridir.Anadolu'nun engebeli dağlarında ve yüksek yaylalarında kendiliğinden yetişen, çoğu zaman fark edilmeyen bir bitki, son yıllarda bilim dünyasının ilgisini üzerine çekiyor. Halk arasında çiriş otu olarak bilinen bu bitki, uluslararası kaynaklarda "doğal antibiyotik" olarak anılmaya başladı.