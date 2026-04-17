Biruni'nin eserlerinde hep yer almış! Doğal ağrı kesici dağ yamacında yetişiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Biruni'nin eserlerinde yer bulan çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor.

Biruni'nin eserlerinde yer bulan ve son yıllarda sağlık dünyasında giderek daha fazla dikkat çeken çiriş otu, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu şifalı özellikleriyle de öne çıkıyor. Halk arasında "dağ kekiği" olarak da bilinen bu bitki, özellikle kış aylarında doğada taze olarak bulunabiliyor ve geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Çiriş otu, dağlık bölgelerde yetişen, otsu bir bitkidir. Özellikle Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen bu bitki, küçük yaprakları ve morumsu çiçekleriyle tanınır. Çiriş, özellikle soğuk hava koşullarında hayatta kalabilen ve kış aylarında vitamin kaynağı olarak kullanılan nadir bitkilerden biridir.Anadolu'nun engebeli dağlarında ve yüksek yaylalarında kendiliğinden yetişen, çoğu zaman fark edilmeyen bir bitki, son yıllarda bilim dünyasının ilgisini üzerine çekiyor. Halk arasında çiriş otu olarak bilinen bu bitki, uluslararası kaynaklarda "doğal antibiyotik" olarak anılmaya başladı.

Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğinin dikkat çeken örneklerinden biri olan çiriş otu, aslında yüzyıllardır biliniyor. Tıp tarihinin önemli isimleri İbn-i Sina ve El-Biruni'nin eserlerinde de kendine yer bulan bu bitki, günümüzde yeniden keşfediliyor. Avrupa'da benzerinin bulunmaması, bitkiye olan dış talebi artırırken; bazı araştırmacılar onu "doğal kortizon" etkisiyle tanımlıyor.

Özellikle ilkbahar aylarında pazarlarda görülmeye başladığında kısa sürede tükenmesi de bu ilgiyi açıkça gösteriyor.

Çiriş otunun en dikkat çekici yönü, içerdiği yüksek C vitamini, saponinler ve antioksidan bileşenler. Bu güçlü içerik sayesinde vücutta birçok olumlu etki yaratabiliyor: Eklem ve romatizma şikâyetlerinde, dokularda biriken iltihabın azalmasına yardımcı olarak rahatlama sağlayabilir.

Bağışıklık sistemini destekleyerek enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. İdrar söktürücü etkisiyle, idrar yollarındaki birikintilerin atılmasına katkı sağlayabilir. Geleneksel kullanımda çiriş otunun etkisini artırmak için farklı yöntemler de uygulanıyor. Ezilerek hazırlanan lapası, ciltteki iltihaplı bölgelerde kullanılabiliyor.

Zeytinyağında bekletilen kökleri masaj yoluyla uygulanarak kas ve eklem bölgelerinde tercih edilebiliyor. Kaynatılan kök suyu ise bazı durumlarda destekleyici olarak kullanılıyor. Mutfakta da kendine yer bulan çiriş otu, pırasayı andıran aromasıyla zeytinyağlı yemeklerde değerlendirilebiliyor. Yumurta ile kavrularak pratik bir öğüne dönüşebildiği gibi, kurutulmuş köklerinden hazırlanan çay da boğazı rahatlatıcı bir içecek olarak tüketilebiliyor.

Ancak uzmanlar önemli bir noktaya dikkat çekiyor: Doğada çiriş otuna benzeyen zehirli türler bulunabiliyor. Bu nedenle bitkinin bilinçsizce toplanması riskli olabilir. Güvenilir satıcılardan temin edilmesi ve özellikle hamileler ile hassas bünyeye sahip kişilerin tüketmeden önce uzman görüşü alması öneriliyor.

