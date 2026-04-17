Birlikte mezun olacaklar Anne ile kızı üniversitede sınıf arkadaşı
Karaman'da 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Fatma Gülcan, aynı üniversitenin aynı bölümünde okuyan kızıyla eğitim görüyor. Liseden mezun olduktan sonra eğitimine devam edemeyen 4 çocuk annesi Gülcan, çeşitli nedenlerle üniversiteye gidemedi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde okuyan kızı Hüda'nın yönlendirmesiyle 2024'te üniversite sınavına giren Gülcan, aldığı puanla kızıyla aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Gülcan, 3. sınıf öğrencisi kızı Hüda Gülcan (21) ile ortak dersler olduğunda aynı sınıfta bir araya geliyor. Yıllar sonra üniversite sıralarında kızı Hüda ile aynı hayali paylaşan Fatma Gülcan, AA muhabirine, bu süreçte kızının kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Gülcan, evlatlarını yetiştirip belli bir yaşa getirmesinin de kendisine imkan sağladığını belirterek, şöyle konuştu: "Hayata biraz erken başladık. Çocuklar büyüyünce bir elimiz boşa çıktı. Bilenle bilmeyen bir olmuyor. Bir şeyler bilmeliyim ki çocuklarımı ona göre yetiştireyim düşüncesindeyim. Diksiyon, okuma, kurgu gibi birçok alanda eğitim aldım. Bunları da günlük yaşamıma aktarıyorum. Daha bilinçliyim. Burada yeni insanlar tanıdım, çevrem değişti. Her şeyden önce keyif alıyorum. Hem ev hem dersler konusunda çok tökezlediğim, çok zorlandığım zamanlar oldu. Yine de pes etmeden devam edeceğiz."

Anneliği ve öğrenciliği bir arada götürmenin zorlukları olduğuna değinen Gülcan, şöyle devam etti: "Okula gelmeden önce ev işlerini bitiriyorum. Güne çok erken başlıyoruz. 9 yaşındaki kızımın okul hazırlık süreci oluyor. Zaten birçok işimi akşamdan halletmiş oluyorum. Ardından hazırlanıp, derse giriyoruz. Okul sonrası eve gidiyorum. Sorumluluklarım devam ediyor.

Sınavlardan bir hafta önce kızımla not birleştiriyoruz. Kızımla beraber daha kolay ve güzel çalışıyoruz. Bazen zorlanınca kızım, 'Hayır anne, bırakmayacağız, bunu yapacağız' diyerek beni teşvik ediyor. Bu konuda eşime de çok fazla özveri düşüyor. O da desteğini esirgemedi. Bir yerden başlamak lazım. Başta benim de çok korkularım, tereddütlerim vardı. Mutlaka başarıya ulaşılıyor." Hüda Gülcan da okuma isteği olan annesiyle eğitim almanın güzel olduğunu dile getirdi.

Ortak derslere beraber girip, sınavlara beraber hazırlandıklarını anlatan Gülcan, "Bölüm benim çok hoşuma gittiği için annemi de cesaretlendirdim. Annem de üniversite okumak istiyordu. 'Bu sefer gel, beraber okuyalım, beraber gidip gelelim' dedim. Birlikte okumaya başladık. O şekilde süreç ilerledi.

Beraber not çıkarıyor, sınav dönemleri özellikle beraber çalışıyoruz. Annem zamanında beni çalıştırmış şimdi ben onu çalıştırıyorum." ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Halime Daşcı ise Fatma Gülcan'ın çok iyi bir sınıf arkadaşı olduğunu, kendilerine arkadaşlığın yanı sıra bir anne ve abla olduğunu söyledi.

