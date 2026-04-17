Birlikte mezun olacaklar Anne ile kızı üniversitede sınıf arkadaşı
Karaman'da 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Fatma Gülcan, aynı üniversitenin aynı bölümünde okuyan kızıyla eğitim görüyor. Liseden mezun olduktan sonra eğitimine devam edemeyen 4 çocuk annesi Gülcan, çeşitli nedenlerle üniversiteye gidemedi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü'nde okuyan kızı Hüda'nın yönlendirmesiyle 2024'te üniversite sınavına giren Gülcan, aldığı puanla kızıyla aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti.