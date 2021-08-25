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Bir şehirde daha ormanlık alanda yangın

2021-08-25 16:26:16
Bir şehirde daha ormanlık alanda yangın

Edirne'nin Enez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Gülçavuş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Keşan Orman İşletme Şefliği ile belediye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

Gülçavuş köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Keşan Orman İşletme Şefliği ile belediye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.

#2
Foto - Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirterek,

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirterek, "Yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alındı, fakat hava şartları ve rüzgarın etkisi de var. Söndürme çalışması devam ediyor." dedi.

#3
Foto - Göktaş, yapılan ihbarda bir arazi motorundan çıkan yangının ormana sıçradığının ileri sürüldüğünü kaydetti.

Göktaş, yapılan ihbarda bir arazi motorundan çıkan yangının ormana sıçradığının ileri sürüldüğünü kaydetti.

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