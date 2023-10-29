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Bir odaya o ürünü ektiler, tam 2,5 ton hasat topladılar! Hem de 35 günde! Herkes bu işin peşine düştü

2023-10-29 12:07:50
Bir odaya o ürünü ektiler, tam 2,5 ton hasat topladılar! Hem de 35 günde! Herkes bu işin peşine düştü

7 ev kadını birleşip bir odaya o ürünü ektiler tam 2,5 ton hasat topladılar. Sadece 35 günde bunu başardılar. Duyanlar o ürünün hasadına başlıyor. Ekonomik getirisi ise çok fazla… Kütahya’nın Emet ilçesindeki girişimci kadın Ayşe Yağcıklı, kurduğu kültür mantarı üretim tesisinde ilk hasadını gerçekleştirdi. 40 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Yağcıklı, yıllardır kendi işini kurmayı ve üretim yapmayı hayal ettiğini belirtti.

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Foto - Bir odaya o ürünü ektiler, tam 2,5 ton hasat topladılar! Hem de 35 günde! Herkes bu işin peşine düştü

Emet Yeni Sanayi Sitesi’nde kurulan tesisin 60 metrekarelik ilk odasında yaklaşık 2,5 ton kültür mantarı elde edildi. Üretim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Yağcıklı, “Yaklaşık 35 gün önce başladığımız mantar üretim aşamasında ilk hasadımızı toplamaya başladık. Çok şükür ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamladı. Şu an birinci fazdayız. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

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Foto - Bir odaya o ürünü ektiler, tam 2,5 ton hasat topladılar! Hem de 35 günde! Herkes bu işin peşine düştü

Yağcıklı, tesisin tam kapasite üretime geçtiğinde yılda 36 ton mantar üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu durumun dolaylı olarak istihdama da katkı sağlayacağını ifade eden Yağcıklı, “Şu an 6-7 arkadaşımız bizlere yardım ediyor. Onlarla birlikte çıktığımız yolda ilerlemeye devam ediyoruz. 230 metrekarelik dükkanımızda kurulan ve kurulacak olan 60’ar metrekarelik odalarda kültür mantarı üretimimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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