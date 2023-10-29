Bir odaya o ürünü ektiler, tam 2,5 ton hasat topladılar! Hem de 35 günde! Herkes bu işin peşine düştü

7 ev kadını birleşip bir odaya o ürünü ektiler tam 2,5 ton hasat topladılar. Sadece 35 günde bunu başardılar. Duyanlar o ürünün hasadına başlıyor. Ekonomik getirisi ise çok fazla… Kütahya’nın Emet ilçesindeki girişimci kadın Ayşe Yağcıklı, kurduğu kültür mantarı üretim tesisinde ilk hasadını gerçekleştirdi. 40 yaşındaki evli ve iki çocuk annesi Yağcıklı, yıllardır kendi işini kurmayı ve üretim yapmayı hayal ettiğini belirtti.