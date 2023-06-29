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Ekonomi
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Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

2023-06-29 08:19:36
Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Dünyaca ünlü dev şirketlerin iflasları devam ederken bazı devler de kepenk indirmeye başladı.

#1
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#3
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Bu tedirginlik de iflasları beraberinde getiriyor.

#4
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Son olarak dünyaca ünlü süpermarket kapanma kararı aldı.

#5
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Getir gibi dijital hızlı marketlerin muadili konumundaki bir süpermarket faaliyetlerini sonlandırıyor.

#6
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Artı49'da yer alan habere göre, Almanya'da çevrimiçi olarak müşterilerine alışveriş imkanı tanıyan 'Oda' ülkedeki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

#7
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Almanya'nın online süpermarketi Oda, kapanıyor. 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren müşteriler artık Oda'dan sipariş veremeyecek. Süpermarketin yetkilileri, mevcut ekonomik ve pazar koşulları nedeniyle bu zorlu kararı aldıklarını belirtti.

#8
Foto - Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor

Şirket Almanya'da şimdiye kadar 9.000'den fazla ürün çeşidi ile 18.000'den fazla müşteriye tedarik sağlamıştı. Ülkedeki perakende işinin sona ermesi nedeniyle şirketteki 167 kişinin işine son verilecek.

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