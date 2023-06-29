2023-06-29 08:19:36 Bir dönem sona erdi! Ünlü süpermarket kapanıyor
Dünyaca ünlü dev şirketlerin iflasları devam ederken bazı devler de kepenk indirmeye başladı.
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Dünyaca ünlü dev şirketlerin iflasları devam ederken bazı devler de kepenk indirmeye başladı.
Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün artıyor.
Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Bu tedirginlik de iflasları beraberinde getiriyor.
Son olarak dünyaca ünlü süpermarket kapanma kararı aldı.
Getir gibi dijital hızlı marketlerin muadili konumundaki bir süpermarket faaliyetlerini sonlandırıyor.
Artı49'da yer alan habere göre, Almanya'da çevrimiçi olarak müşterilerine alışveriş imkanı tanıyan 'Oda' ülkedeki faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.
Almanya'nın online süpermarketi Oda, kapanıyor. 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren müşteriler artık Oda'dan sipariş veremeyecek. Süpermarketin yetkilileri, mevcut ekonomik ve pazar koşulları nedeniyle bu zorlu kararı aldıklarını belirtti.
Şirket Almanya'da şimdiye kadar 9.000'den fazla ürün çeşidi ile 18.000'den fazla müşteriye tedarik sağlamıştı. Ülkedeki perakende işinin sona ermesi nedeniyle şirketteki 167 kişinin işine son verilecek.
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