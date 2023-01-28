Bilim insanlarından 'göktaşı sürüsü' uyarısı! Dünyaya düşerse durdurulamaz

"DAĞILMADAN KALABİLMESİ DE BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTIYOR" En az 4,2 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen Itokawa'nın bu kadar uzun süre boyunda dağılmadan kalabilmesi de bilim insanlarını şaşırtıyor. "Bu, Itokawa büyüklüğünde bir asteroit için şaşırtıcı derecede uzun bir süre" diyen Jourdan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısacası, Itokawa'nın dev bir uzay yastığı gibi göründüğünü ve yok edilmesinin çok zor olduğunu tespit ettik." Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Nick Timms, Itokawa benzeri göktaşlarının düşünüldüğündan daha fazla olduğunu belirtti. Timms, "Bu da şu anlama geliyor: Dev bir asteroit Dünya'ya doğru hızla geliyorsa, bir moloz yığını olma ihtimali daha yüksek" dedi.