Bilim insanları tedirgin! Van'da neler oluyor böyle

Süreçte bölgesel olarak farklı hava durumlarıyla karşılaşılabileceğini dile getiren Alaeddinoğlu, “Örneğin kış aylarında çok ekstrem soğuklarla da karşılaşabiliriz. Bakarsanız geçmişinde eksi 25'ler çok nadir yaşanmıştır. Bundan sonra eksi 30’ları da, eksi 40’ları da görebilir miyiz? Evet, çünkü dünyanın ortalama sıcaklığındaki bir buçuk derecelik artış bu ekstremleri oluşturacak. Bugün yaşadığımız bu hava olayları aslında bundan sonraki normallerimizdir. Yani eskisi gibi iklim, yağış, sıcaklık geçişleri, ilkbahara ilişkin verdiğimiz o adlandırmaların tamamını yeniden tanımlama ihtiyacı var. Aslında tanımlamak da çok zor. Yani her an her şeyi bekleyebiliriz. Çünkü çok ciddi bir gezici siklon da var. Bu da her an herhangi bir bölgeye çok ciddi bir sağanağın düşmesine sebep olur. Şu an yaşadığınız şey de aslında budur" diye konuştu.