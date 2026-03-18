Tevfik Diker’den Özgür Özel’e Sert Çağrı: 'Açıklama Yap ya da İstifa Et' Kripto efsanesinin sonu mu geldi? Akademisyenlerden çarpıcı analiz Dünya enerji kriziyle kavrulurken Türkiye’den dev rest geldi! İşte tıkır tıkır işleyen plan Cihat Yaycı şok eden Türkiye planını ifşaladı: Başımıza büyük bir bela alabiliriz, savaş kaçınılmaz olur Kötü senaryo dünyanın canını sıkacak: Petrol 100 dolarda kalırsa neler olur neler Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında Chia tohumları ve daha neler neler... Kilo vermek için gözden kaçan 5 besin Ticaret Bakanlığı usulsüzlüğe geçit vermiyor! Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem Mal varlığı iddialarına belgeli cevap! Bakan Akın Gürlek, Özgür Özel’in maskesini indirdi
Bayram tatili öncesi kritik uyarı! Sahte tatil sitelerine dikkat
Ramazan Bayramı tatili öncesi sanal medya paylaşımları ve arama motorları üzerinden tatil seçeneklerini değerlendiren vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısında bulunan Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Özellikle tatil sitelerine 'Hiç kaçırılmaması gereken tatil fırsatları' şeklinde reklamlar verip, çok uygun fiyatlar vererek, halkımızı bu şekilde kendilerine çeken sahte, dolandırıcı olan siteler mevcut. Dolandırıcılardan paramızı, güvenilir tatil sitelerinden alışveriş yaparak koruyabiliriz. Ayrıca kredi kartıyla ödemeyi daha güvenli olarak buluyoruz" ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı tatili kısa da olsa birçok kişi, bu tatili iyi değerlendirmek istiyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır da sanal medya paylaşımları ve arama motorları üzerinden tatil seçeneklerini değerlendiren vatandaşlarla dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çakır, "Vatandaşlarımızın sahte web sitelerine bu süreçte çok dikkat etmeleri gerekiyor. İnternetin kullanımıyla birlikte tatil sitelerinin de kullanımının oldukça çok arttığı dönemlerdeyiz. Özellikle tatil sitelerine 'Hiç kaçırılmaması gereken tatil fırsatları' şeklinde reklamlar verip, çok uygun fiyatlar vererek, halkımızı bu şekilde kendilerine çeken sahte, dolandırıcı olan siteler mevcut" dedi.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİ DAHA GÜVENLİ Çakır, ödemelerin kredi kartından yapılmasının daha güvenli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dolandırıcılardan paramızı, güvenilir tatil sitelerinden alışveriş yaparak koruyabiliriz. Bir; alışveriş sonrasında her zaman biz havale yoluyla ödemeyi değil, kredi kartıyla ödemeyi daha güvenli olarak buluyoruz.

Çünkü kredi kartından yapmış olduğunuz havaleyi bir süre sonra iptal etme durumunuz olabilir. Daha korunaklı bir durumdur. Ama havale yöntemiyle yapmış olduğumuz ödemeleri bazen geri almakta zorlanabiliyoruz. Yapmış olduğumuz bir ödeme olduğunda ve şüpheli bir durum görürsek, hemen nereden alışveriş yaptıysak, hangi oteller yer ayırdıysak, o otelle iletişime geçmek de bizi oraya gitmeden önce dolandırıldığımızı anlamada daha kolay bir yöntem olur."

'TÜKETİCİ HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURABİLİRSİNİZ' Avukat Çakır, "Peki, diyelim dolandırıldık, neler yapabiliriz? Tüketici Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliriz. Bu dolandırıcılık dosyalarında da Türk Ceza Kanunu'ndan cezalandırılmaları için başvuruda bulunabiliriz. Bankamızdan da ödemenin yapılmaması için yardım alabiliriz. Eğer dolandırıldıysak, bir de bu işi verdiğimiz parayı geri alma durumu var. Tazminat talebinde bulunabiliriz. Dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduktan sonra maddi ve manevi olarak kayıplarımızda tazminat davası adı altında şüpheliler veyahut sanıklardan tazmin edebiliriz" dedi.

18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı
Gündem

18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP’den 81 ile sokak çağrısı

Bir yandan İBB’deki asrın yolsuzluğu davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmalarının içinde boğulan CHP'de iç kriz bitmiyor. Silivri'deki..
Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"
Gündem

Barış Yarkadaş'tan Özgür Özel'e yaylım ateşi! "Kendi vekilleri bile iddialarına itibar etmedi!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik ortaya attığı "mal varlığı" iddialarını sert bir dille yalanlar..
İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı
Dünya

İran kilit ismin öldürüldüğünü doğruladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin, ABD ve İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiği resmen doğrula..
İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı
Dünya

İran uçak gemisini vurduğunu açıklamıştı! Onarım için yola çıktı

ABD Donanması’na ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, gemide çıkan yangının ardından bakım ve onarım için Kızıldeniz’den ay..
Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu
Dünya

Yunanistan İran'a asker gönderecek mi? Miçotakis kararını duyurdu

Açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda askeri operasyona katılmayacağını söyledi. ..
İsrail'in kalleşliği ifşa oldu
Dünya

İsrail'in kalleşliği ifşa oldu

Filistin, Siyonist teröristlerin kalleşliğini "İsrail, bölgesel krizlerden faydalanarak Batı Şeria'daki yerleşim politikasını yoğunlaştırıyo..
+90 (553) 313 94 23