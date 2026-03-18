Bayram tatili öncesi kritik uyarı! Sahte tatil sitelerine dikkat
Ramazan Bayramı tatili öncesi sanal medya paylaşımları ve arama motorları üzerinden tatil seçeneklerini değerlendiren vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısında bulunan Avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Özellikle tatil sitelerine 'Hiç kaçırılmaması gereken tatil fırsatları' şeklinde reklamlar verip, çok uygun fiyatlar vererek, halkımızı bu şekilde kendilerine çeken sahte, dolandırıcı olan siteler mevcut. Dolandırıcılardan paramızı, güvenilir tatil sitelerinden alışveriş yaparak koruyabiliriz. Ayrıca kredi kartıyla ödemeyi daha güvenli olarak buluyoruz" ifadesini kullandı.