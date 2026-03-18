Bayram tatili öncesi kritik uyarı! Sahte tatil sitelerine dikkat

Ramazan Bayramı tatili kısa da olsa birçok kişi, bu tatili iyi değerlendirmek istiyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır da sanal medya paylaşımları ve arama motorları üzerinden tatil seçeneklerini değerlendiren vatandaşlarla dolandırılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çakır, "Vatandaşlarımızın sahte web sitelerine bu süreçte çok dikkat etmeleri gerekiyor. İnternetin kullanımıyla birlikte tatil sitelerinin de kullanımının oldukça çok arttığı dönemlerdeyiz. Özellikle tatil sitelerine 'Hiç kaçırılmaması gereken tatil fırsatları' şeklinde reklamlar verip, çok uygun fiyatlar vererek, halkımızı bu şekilde kendilerine çeken sahte, dolandırıcı olan siteler mevcut" dedi.