Bayram reçetesi! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!

Bayramın ikinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç, Türkiye'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. BAYRAMIN SON GÜNLERİNDE DE DURUM DEĞİŞMİYOR Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de tatilcileri kapalı ve ıslak bir hava bekliyor. Üçüncü gün Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanaklar devam edecek. Bayramın dördüncü ve son gününde ise sadece Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağıştan kurtuluyor. Bu bölgelerin dışındaki tüm merkezlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak sürücüleri kayganlaşan yollar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.