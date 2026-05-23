Bayram reçetesi! Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!
Bayram reçetesi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!

Kurban Bayramı tatilini dışarıda geçirmeyi planlayanlara kötü haber peş peşe geldi. Arife'den itibarn sağanak yağış geliyor...

Foto - Bayram reçetesi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!

Kurban Bayramı planı yapanlara kötü haber Meteoroloji Genel Müdürlüğünden geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekiplerin yaptığı son değerlendirmelere göre, bayram süresince yurt genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olacak. Türkiye’nin çok büyük bir bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yaşayacak vatandaşların yağışlara karşı ekstra tedbirli olması gerekiyor.

Foto - Bayram reçetesi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!

Hafta sonundan itibaren başlayarak önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar ülkenin üzerinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir değişimler yaşanacak. Sıcaklıkların güney, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.

Foto - Bayram reçetesi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!

Bayram temizliği ve son hazırlıkların yapılacağı arife gününde yurdun büyük bölümü çok bulutlu bir güne uyanacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar start alacak. BAYRAMIN BİRİNCİ VE İKİNCİ GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR Bayramın birinci günü, bayramlaşma trafiğini olumsuz etkileyebilecek yağışlar yurdun dört bir yanını saracak. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Hakkari ile Şırnak hariç Doğu Anadolu'nun neredeyse tamamı yağışa teslim olacak.

Foto - Bayram reçetesi! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Kötü haber: Şemsiyeleri hazırlayın, sağanak geliyor!

Bayramın ikinci günü ise yağışın etki alanı daha da genişliyor. Güney Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç, Türkiye'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. BAYRAMIN SON GÜNLERİNDE DE DURUM DEĞİŞMİYOR Bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde de tatilcileri kapalı ve ıslak bir hava bekliyor. Üçüncü gün Kıyı Ege ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimleri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanaklar devam edecek. Bayramın dördüncü ve son gününde ise sadece Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi yağıştan kurtuluyor. Bu bölgelerin dışındaki tüm merkezlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Yetkililer, bayram yolculuğuna çıkacak sürücüleri kayganlaşan yollar ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23