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Hayat-Aktüel
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Balıkesir'de tarlada yangın

2022-07-03 16:18:09
Balıkesir'de tarlada yangın

Balıkesir-Kepsut'ta saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

#1
Foto - İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkisinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İlçeye bağlı Hotaşlar Mahallesi mevkisinde bulunan tarladaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

#2
Foto - Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi.

#3
Foto - Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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