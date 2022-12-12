  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

2022-12-12 23:34:17
Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

Zonguldak'ta balıkçı teknesinden düşen tayfayı arama çalışmaları sürüyor.

#1
Foto - Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde Kazım Reis isimli balıkçı teknesinde çalışanlar, yemek molası sırasında tayfa İbrahim Acar'ın (38) teknede olmadığını fark edince Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

#2
Foto - Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

İhbar üzerine Kandilli ve Ilıksu mevkileri arasında başlatılan arama çalışmaları sürerken, Kozlu Limanı'ndan açılan bazı balıkçılar da arama çalışmalarına destek verdi.

#3
Foto - Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

İki çocuk babası olduğu öğrenilen tayfayı arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Kazım Reis adlı endüstriyel balıkçı teknesinden bir balıkçı tayfasının kaybolduğunu haber aldık. Bu haber üzerine tekne reisi ile yaptığımız görüşmelerde İbrahim Acar adlı balıkçı tayfasının tekneden düştüğü ve kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile görüştük.

#4
Foto - Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

Denizden taramalara başlandı. Biz de kooperatif olarak balıkçı arkadaşlarla istişare kurduk. Kozlu Limanı'ndan 10 tekne ile çalışmalara destek verdik. Umudumuz balıkçı kardeşimizden umutlu ve sevinçli haberler almak. İnşallah bulunur, ailesi ve diğer tayfa arkadaşları da mutlu olurlar. Biz de mutlu oluruz. Kooperatif olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ilıksu-Kandilli arasında aramalara hız verildi" diye konuştu

#5
Foto - Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

Arama çalışmasından o anlar...

İşverenler asgari ücret için açık açık rakam verdi: Bizi zora sokar! Her şeyi kaybederiz
Ekonomi

İşverenler asgari ücret için açık açık rakam verdi: Bizi zora sokar! Her şeyi kaybederiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, asgari ücretin 500-600 dolarlara yükselmesinin kendilerini zora sokacağını söyle..
Bakanlık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! O parayı almak için bunu yapın
Ekonomi

Bakanlık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! O parayı almak için bunu yapın

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım ödemeleri yapılıyor. Sigortası olmayan ihtiyaç sahibi ailel..
Böylesi ne duyuldu, ne görüldü! Bu karar çok tartışılır...
Spor

Böylesi ne duyuldu, ne görüldü! Bu karar çok tartışılır...

Lionel Messi'nin eleştiri oklarını yönelttiği hakem Mateu Lahoz'un 2022 Dünya Kupası'nda görevi sona erdi.

Karadağ'da birçok okulda bomba ihbarı!
Dünya

Karadağ'da birçok okulda bomba ihbarı!

Karadağ Eğitim Bakanlığı, başkent Podgoritsa'daki birçok okulda bomba ihbarı yapıldığını duyurdu.

Türk yatırımcılar en çok hangi ‘coin’e takıntılı?
Ekonomi

Türk yatırımcılar en çok hangi ‘coin’e takıntılı?

Kripto para piyasalarında yaşanan büyük çöküş, kripto paraların popülaritesini azaltmıyor. Kripto paralara en çok ilgi gösteren ülkelerin ba..
İYİ Parti'den başörtüsü teklifi açıklaması
Gündem

İYİ Parti'den başörtüsü teklifi açıklaması

Başörtüsü yasağı zulmünün uygulandığı 28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten ve o dönem yasak için ısrarla 'uygulanmak zorun..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23