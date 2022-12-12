Balıkçı teknesinden düşen tayfa için ekipler harekete geçti!

Denizden taramalara başlandı. Biz de kooperatif olarak balıkçı arkadaşlarla istişare kurduk. Kozlu Limanı'ndan 10 tekne ile çalışmalara destek verdik. Umudumuz balıkçı kardeşimizden umutlu ve sevinçli haberler almak. İnşallah bulunur, ailesi ve diğer tayfa arkadaşları da mutlu olurlar. Biz de mutlu oluruz. Kooperatif olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ilıksu-Kandilli arasında aramalara hız verildi" diye konuştu