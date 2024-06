Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

Bu durumla her yıl karşılaştıklarını ifade eden yamaç paraşütü pilotu Gökhan Baran, “Genellikle Uçmakdere’de faaliyet gösteriyoruz. Bu sene de her yıl olduğu gibi denizde planktonlar var. Gördüğünüz gibi çok kötü bir görüntü. Fakat bu her sene olan bir şey. Hiçbir zararı yok. Müsilaj değil, teknelerin sintinelerindeki pislik değil. Halkımız, bölgemize güven içerisinde gelebilir. Denizimiz kayalık olmasına rağmen, çok çok temiz ve herkesi buraya bekleriz” dedi.