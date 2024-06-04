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Yaşam
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Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

2024-06-04 16:09:50
Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı.

#1
Foto - Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

Her yıl bu mevsimde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge bürünmeye devam ediyor. Hava sıcaklığına bağlı olarak yayılan turuncu renk gün içerisinde denizde yer değiştirerek kıyılarda yayılmaya devam ediyor.

#2
Foto - Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

Kimi vatandaşlar mevsimsel bir durum olduğunun farkındayken, denizdeki bu turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

#3
Foto - Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'ndeki kıyılarda denizin mavisini kaplayan turuncu havadan görüntülendi.

#4
Foto - Bakın denizin rengi niye turuncuya döndü!

Bu durumla her yıl karşılaştıklarını ifade eden yamaç paraşütü pilotu Gökhan Baran, “Genellikle Uçmakdere’de faaliyet gösteriyoruz. Bu sene de her yıl olduğu gibi denizde planktonlar var. Gördüğünüz gibi çok kötü bir görüntü. Fakat bu her sene olan bir şey. Hiçbir zararı yok. Müsilaj değil, teknelerin sintinelerindeki pislik değil. Halkımız, bölgemize güven içerisinde gelebilir. Denizimiz kayalık olmasına rağmen, çok çok temiz ve herkesi buraya bekleriz” dedi.

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