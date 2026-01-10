  • İSTANBUL
Bakan Ersoy, Sivas'ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul'a davet edip gerçeğini gezdirdi
Selma Savcı

Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

Sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandıran bir köy hikayesi, bu kez İstanbul’un ortasında gerçeğe dönüştü.

#1
Foto - Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çocukların kardan yaptığı Kız Kulesi, Türkiye’nin en çok konuşulan görüntülerinden biri olmuştu. O samimi kareler, şimdi unutulmaz bir buluşmaya dönüştü.

#2
Foto - Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu’nun köydeki çocuklarla birlikte kardan inşa ettiği Kız Kulesi ve karşısında içilen çayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüş, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı.

#3
Foto - Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

İstanbul’a hiç gelmemiş çocukların hayal gücüyle ortaya çıkan o görüntüler kısa sürede adeta Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

#4
Foto - Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bu içten hikayeye karşılıksız kalmadı. Ersoy, sosyal medyada herkesi gülümseten o karelerin kahramanlarını İstanbul’a davet etti. Sivaslı çocuklar ve Adem Soylu, bu

#5
Foto - Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

Boğaz’ın ortasında, İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’nde ağırlanan çocuklar, ilk kez geldikleri İstanbul’u gezme fırsatı da buldu. Galata Kulesinden Atatürk Kültür Merkezine, Dolmabahçe Sarayından Atlas Sinema Müzesine adım adım şehri keşfeden çocuklar, hayallerini süsleyen Kız Kulesini tüm ihtişamıyla yakından görmenin heyecanını yaşadı.

#6
Foto - Bakan Ersoy, Sivas’ta çocukların kardan kız kulesi yaptığını gördü; İstanbul’a davet edip gerçeğini gezdirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri gördüklerini belirterek çocukların kardan Kız Kulesi yaptıklarını, karşısına geçip çay içtiklerini ve “İnşallah İstanbul'da da bize nasip olur.” dileğinde bulunduklarını söyledi. Bu görüntülerin ardından çocukları İstanbul’a davet ettiklerini ifade eden Ersoy, “Biz de onları davet ettik; İstanbul’da ağırladık. Hem Kız Kulesi’ni hem Galata Kulesi’ni hem de Bakanlığımıza bağlı diğer kültür noktalarını gezme fırsatını sağladık.” dedi. “Çocuklarımızın Anadolu’yu Tanıması Çok Kıymetli” Bakan Ersoy, Bakanlık olarak çocukların Anadolu’yu, kültürü ve kültürel değerleri tanımalarına büyük önem verdiklerini vurgulayarak bu tür faaliyetleri her fırsatta değerlendirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda yapılan çalışmaların çocuklara bırakılacak kültürel miras açısından çok değerli olduğunu belirten Ersoy, çocukların geleceğe bırakacakları mirası tanımaları noktasında bu buluşmanın güzel bir çalışma olduğunu dile getirdi. “Geleceğe Miras ve Yaşayan Miras Okulu Çalışmalarımız Var” Ersoy, Bakanlık bünyesinde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 260 noktada arkeolojik kazı ve kültürel miras çalışmasının sürdüğünü söyledi. Bunun yanında Yaşayan Miras Okulu Projesi'ne de değinen Ersoy, geleneksel sanatların ustalar ve Bakanlık sanatçıları tarafından çocuklara aktarılması için yeni bir çalışma başlatıldığını, bu projenin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. İlk etapta bu yıl 12 şehirde, etnografya müzeleri bünyesinde Yaşayan Miras Okullarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, çocukların bu merkezlere düzenli olarak gelerek geleneksel kültürü öğrenmelerinin amaçlandığını söyledi. O Hikaye Türkiye'nin Kalbine Dokundu Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medyada başlayan bu hikayeyi unutulmaz bir anıya dönüştürdü. Kardan bir kulenin etrafında başlayan hayal, İstanbul’un kalbinde gerçek oldu. Köyden çıkan bir fikir Türkiye’nin ortak tebessümüne dönüştü. Tarihi Kız Kulesi'ndeki bu buluşma küçük bir fikrin ne kadar büyük bir mutluluğa dönüşebileceğinin en sıcak örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

