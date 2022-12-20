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Yaşam
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Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

2022-12-20 23:54:35
Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde babası ile tartışan genç kolonya dökerek evini yaktı.

#1
Foto - Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

Olay, ilçeye bağlı Numuneevler Mahallesi Kocayusuf Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi.

#2
Foto - Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

İddiaya göre, S.B.D.(24) babası ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

#3
Foto - Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

Tartışma sonrası öfkesini kontrol edemeyen genç odada bulduğu kolonyayı çekyat üzerine dökerek evi ateşe verdi.

#4
Foto - Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eline aldığı bıçakla tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi. Babasının şikayeti üzerine genç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

#5
Foto - Babasına kızan genç kolonya ile evi yaktı!

Yangına itfaiye ekipleri kontrol altına alınırken evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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