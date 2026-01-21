B sınıfı ehliyeti olanlara güzel haber geldi: Onları da kullanabilecekler
Trafik çilesinden ve yakıt masrafından bunalıp motosiklete geçmek isteyen otomobil sürücülerine beklenen müjde geldi.
İçişleri Bakanlığı mevzuatı değiştirdi; B sınıfı ehliyeti olanlar artık A1 ehliyeti çıkarmadan 125 cc motor kullanabilecek. Tek şart ise direksiyon eğitimi.
Şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yıllardır 50 cc sınırı yüzünden daha güçlü motorlara geçemeyen veya yeniden ehliyet kursuna yazılmaya üşenen milyonlarca sürücü için bürokratik engeller kalktı. Yapılan düzenlemeyle, B sınıfı ehliyetin kapsamı genişletildi ve 125 cc silindir hacmine sahip motosikletlerin yolu açıldı.
Yeni sistemde yazılı sınav stresi ve nüfus müdürlüğünde ehliyet yenileme kuyruğu tarih oluyor. Sürücülerin yapması gereken tek şey, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sürücü kursuna giderek direksiyon eğitimi almak. Eğitimi başarıyla tamamlayanların bilgileri otomatik olarak e-Devlet sistemine işleniyor. Böylece vatandaş, cebindeki mevcut ehliyet kartıyla yasal olarak 125 cc motorun koltuğuna oturabiliyor.
Ancak kapılar herkese sonuna kadar açık değil. Trafik güvenliği için "tecrübe" şartı getirildi. Bu haktan yararlanmak isteyen sürücünün en az 2 yıllık ehliyet geçmişi olması gerekiyor. Ayrıca son 5 yıl içinde ehliyetinin herhangi bir sebeple (alkol, ceza puanı vb.) geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması zorunlu. Sağlık raporu da temiz olan sürücüler, harç ödemeden motosiklet özgürlüğüne kavuşuyor.
