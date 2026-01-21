B sınıfı ehliyeti olanlara güzel haber geldi: Onları da kullanabilecekler

Ancak kapılar herkese sonuna kadar açık değil. Trafik güvenliği için "tecrübe" şartı getirildi. Bu haktan yararlanmak isteyen sürücünün en az 2 yıllık ehliyet geçmişi olması gerekiyor. Ayrıca son 5 yıl içinde ehliyetinin herhangi bir sebeple (alkol, ceza puanı vb.) geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması zorunlu. Sağlık raporu da temiz olan sürücüler, harç ödemeden motosiklet özgürlüğüne kavuşuyor.