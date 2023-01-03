Atık malzemeden yapılanlar şaşırttı!

Projede havacılık ile sanatın buluşturulduğunun da altını çizen Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu, “Hazırlanan ürünlerden biri havalimanını uygulamalı bir şekilde anlatacak tasarıma sahip. Bir diğer üründe yine büyük bir havalimanı modellemesi ve çalıştırılabilir uçak modellemesi görüyoruz” dedi. “Öğrenciler sektörde fark oluşturacak” Havacılık alanında kaynakların doğru kullanılması ve sıfır atık hedefinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, “Havacılıkta sürdürülebilirlik noktasında karbon emisyonunun giderek düşürülmesi hedeflenmekte ve bu hedef projelerle desteklenmektedir. Öğrencilerimiz projeleri kendi oluşturdukları ekiplerle gerekli tüm adımları izleyerek gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimiz üretkenliklerini, hayal güçlerini, ekip çalışmasında ne kadar başarılı olduklarını ortaya çıkardığı ürünlerle göstermişlerdir. Ortaya çıkan ürünler öğrencilerimizin başarısının ve sektörde üretken kişilikleriyle ön plana çıkacak iyi birer ekip oyuncusu olabileceklerinin ispatı niteliğindedir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.