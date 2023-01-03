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Türkiye
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Atık malzemeden yapılanlar şaşırttı!

2023-01-03 11:52:20
Atık malzemeden yapılanlar şaşırttı!

Öğrenciler atık malzemelerden havalimanı ve uçak tasarladı. Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu, “Hazırlanan ürünlerden biri havalimanını uygulamalı bir şekilde anlatacak tasarıma sahip. Bir diğer üründe yine büyük bir havalimanı modellemesi ve çalıştırılabilir uçak modellemesi bulunuyor” dedi.

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Foto - Atık malzemeden yapılanlar şaşırttı!

İstanbul Topkapı Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programları sürdürülebilirliğe dikkat çeken önemli bir projeye imza attı. Günlük hayatta kullanılmayan malzemelerden hazırlanan havacılık ve modelleme projeleri büyük beğeni topladı. Havacılıkta geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek istediklerini ifade eden proje danışmanı Öğr. Gör Ali Tolga Türkoğlu, “Amacımız kaynak tasarrufuna dikkat çekmek ve sosyal farkındalık sağlamaktı” dedi. “Kornişten kanat, borudan gövde yapıldı” “Öğrencilerimle birlikte sosyal yaşantımızda kağıt, plastik, cam ve metal olarak ayrıştırabileceğimiz ve kullanılamaz durumda olan maddelerden birbirinden farklı ve üretken projelere imza attık” diyen Türkoğlu, “Örneklendirmek gerekirse, kullanılmayan ya da kırık tül kornişlerinden uçak kanadı yapıldı; patlayan ve kullanılamaz durumda olan plastik borulardan model uçak gövdesi hazırlandı; kullanılmayan pet şişeler ile havacılıkta önemli bir yere sahip çeşitli ürünler elde edildi” değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Atık malzemeden yapılanlar şaşırttı!

Projede havacılık ile sanatın buluşturulduğunun da altını çizen Öğr. Gör. Ali Tolga Türkoğlu, “Hazırlanan ürünlerden biri havalimanını uygulamalı bir şekilde anlatacak tasarıma sahip. Bir diğer üründe yine büyük bir havalimanı modellemesi ve çalıştırılabilir uçak modellemesi görüyoruz” dedi. “Öğrenciler sektörde fark oluşturacak” Havacılık alanında kaynakların doğru kullanılması ve sıfır atık hedefinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Türkoğlu, “Havacılıkta sürdürülebilirlik noktasında karbon emisyonunun giderek düşürülmesi hedeflenmekte ve bu hedef projelerle desteklenmektedir. Öğrencilerimiz projeleri kendi oluşturdukları ekiplerle gerekli tüm adımları izleyerek gerçekleştirmiştir. Öğrencilerimiz üretkenliklerini, hayal güçlerini, ekip çalışmasında ne kadar başarılı olduklarını ortaya çıkardığı ürünlerle göstermişlerdir. Ortaya çıkan ürünler öğrencilerimizin başarısının ve sektörde üretken kişilikleriyle ön plana çıkacak iyi birer ekip oyuncusu olabileceklerinin ispatı niteliğindedir” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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