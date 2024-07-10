Atık kağıtlar böyle sanata dönüşüyor

Ekmek ve çamaşır sepetleri başta olmak üzere aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyorum. Kâğıdı sanata çeviriyorum. İnsanlar bu kâğıt acaba yırtılıyor mu diyor ama öyle bir durum yok. Aşama aşama işlemleri olduğu için hiçbir sorun yaşanmıyor. Bunu çok dayanıklı bir şekilde kullanabiliriz. Bu kurs sayesinde hem usta öğretici oldum hem de meslek edindim. Halk eğitim merkezinde de usta öğreticilik yapıyorum ve Zile’de dükkanım var. Küçük yere gelip büyük avantajlar kazandım. Bütün kadınlarımız her şeyi kazanabilir” dedi.