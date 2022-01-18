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Sağlık
18
Asıl şifa yapraklarında gizli

2022-01-18 04:04:22
Asıl şifa yapraklarında gizli

İnsanlar genelde turp yaprağını gereksiz görüp atar. Ancak asıl şifa kaynağı turpun yapraklarında gizli.

#1
Foto - Çoğumuz kış mevsimi boyunca turp yemeyi severiz. Turpun damağınızda yarattığı gevreklik, baharat ve doku rakipsizdir.

Çoğumuz kış mevsimi boyunca turp yemeyi severiz. Turpun damağınızda yarattığı gevreklik, baharat ve doku rakipsizdir.

#2
Foto - Ancak birçok insan turp yeşilliklerini atık olarak kabul eder ve onları çöpe atma eğilimindedir. Bu mutfak hatasından suçluysanız, turp yapraklarını bir dahaki sefere saklamaya ne dersiniz?

Ancak birçok insan turp yeşilliklerini atık olarak kabul eder ve onları çöpe atma eğilimindedir. Bu mutfak hatasından suçluysanız, turp yapraklarını bir dahaki sefere saklamaya ne dersiniz?

#3
Foto - Turp yaprakları, turptan bile daha yoğun besleyicidir.

Turp yaprakları, turptan bile daha yoğun besleyicidir.

#4
Foto - Genellikle hiç düşünmeden atılan bu yeşil kısımlar, kilo vermeden demir eksikliğine sağlığı birçok katkıda bulunur.

Genellikle hiç düşünmeden atılan bu yeşil kısımlar, kilo vermeden demir eksikliğine sağlığı birçok katkıda bulunur.

#5
Foto - İşte, turp yapraklarının bilinmeyen faydaları;

İşte, turp yapraklarının bilinmeyen faydaları;

#6
Foto - 1. Kansızlığı giderir Turp yaprakları, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olan ve özellikle anemi ve düşük hemoglobin düzeylerinden muzdarip insanlar için iyi olan bir sürü demir sağlar.

1. Kansızlığı giderir Turp yaprakları, yorgunluğu azaltmaya yardımcı olan ve özellikle anemi ve düşük hemoglobin düzeylerinden muzdarip insanlar için iyi olan bir sürü demir sağlar.

#7
Foto - Özellikle hamilelik döneminde düşen demir seviyenizi yükseltemeye yardımcı olur.

Özellikle hamilelik döneminde düşen demir seviyenizi yükseltemeye yardımcı olur.

#8
Foto - 2. Bağışıklığı güçlendirir Turp yeşillikleri, porsiyon başına turptan 6 kat daha fazla C vitamini ile yüklenir.

2. Bağışıklığı güçlendirir Turp yeşillikleri, porsiyon başına turptan 6 kat daha fazla C vitamini ile yüklenir.

#9
Foto - İyi miktarda C vitamini içermesinin bağışıklık sistemini büyük ölçüde güçlendirdiği bilinmektedir.

İyi miktarda C vitamini içermesinin bağışıklık sistemini büyük ölçüde güçlendirdiği bilinmektedir.

#10
Foto - Bu da sizi mevsimsel alerjilerden ve hatta koronavirüse karşı korur.

Bu da sizi mevsimsel alerjilerden ve hatta koronavirüse karşı korur.

#11
Foto - 3. Kolestrolü dengeler Turp yaprakları, lif içeriği açısından ıspanak, lahana veya çemen gibi diğer yapraklı yeşillikler gibidir.

3. Kolestrolü dengeler Turp yaprakları, lif içeriği açısından ıspanak, lahana veya çemen gibi diğer yapraklı yeşillikler gibidir.

#12
Foto - Turp yeşilliklerinde kalbi güçlendirmeye ve kolesterol seviyenizi düzenli tutmaya yardımcı olabilecek bol miktarda diyet lif içerir.

Turp yeşilliklerinde kalbi güçlendirmeye ve kolesterol seviyenizi düzenli tutmaya yardımcı olabilecek bol miktarda diyet lif içerir.

#13
Foto - 4. Kilo kaybını destekler Turp yaprakları bardak başına sadece 13 kalori ve çok miktarda besin içerir ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza katkıda bulunabilir.

4. Kilo kaybını destekler Turp yaprakları bardak başına sadece 13 kalori ve çok miktarda besin içerir ve kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza katkıda bulunabilir.

#14
Foto - Onları salata olarak yiyin veya diğer yeşilliklerle karıştırın. Ayrıca, düzenli tüketiminiz sonucunda metabolizmanızı hızlandırır.

Onları salata olarak yiyin veya diğer yeşilliklerle karıştırın. Ayrıca, düzenli tüketiminiz sonucunda metabolizmanızı hızlandırır.

#15
Foto - 5. Besin deposudur Çöp olduğunu düşündüğünüz bu yapraklı yeşillikler aslında besin açısından zengin bir üründür.

5. Besin deposudur Çöp olduğunu düşündüğünüz bu yapraklı yeşillikler aslında besin açısından zengin bir üründür.

#16
Foto - İyi miktarda A vitamini, tiamin (B1 vitamini), piridoksin (B6 vitamini), folik asit (B9 vitamini), kalsiyum ve bulunması zor fosfor, potasyum ve magnezyum da sağlarlar.

İyi miktarda A vitamini, tiamin (B1 vitamini), piridoksin (B6 vitamini), folik asit (B9 vitamini), kalsiyum ve bulunması zor fosfor, potasyum ve magnezyum da sağlarlar.

#17
Foto - Buna ek olarak, turp yaprakları yüksek düzeyde potasyum, demir ve C vitamini sağlar.

Buna ek olarak, turp yaprakları yüksek düzeyde potasyum, demir ve C vitamini sağlar.

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