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Ekonomi
10
Asgari ücretli işçiler bayram ikramiyesi alacak mı?

2020-06-22 20:36:45
Asgari ücretli işçiler bayram ikramiyesi alacak mı?

Asgari ücretlilere bayram ikramiyesi verilecek mi? sorusu şimdiden merak ediliyor. Kurban bayramının yaklaşmasıyla asgari ücretliler bayram ikramiyesi alıp almayacağını sorguluyor. Peki, Asgari ücret ikramiyesi onaylandı mı?

#1
Foto - Asgari ücretli vatandaşlar taleplerinin nasıl yanıt bulacağını merak ediyor. açıklanan paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği desteği ve kamu bankalarından 6 ay ertelemeli 10000 TL kredi desteği yer aldı. İşten ayrılan ve çıkarılanlara kısa çalışma ödeme kapsamında ödemeler yapılacak.

Asgari ücretli vatandaşlar taleplerinin nasıl yanıt bulacağını merak ediyor. açıklanan paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği desteği ve kamu bankalarından 6 ay ertelemeli 10000 TL kredi desteği yer aldı. İşten ayrılan ve çıkarılanlara kısa çalışma ödeme kapsamında ödemeler yapılacak.

#2
Foto - Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bir gelişme yok. Bu konuda yetkililerden yapılmış bir açıklama da henüz mevcut değil.

Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bir gelişme yok. Bu konuda yetkililerden yapılmış bir açıklama da henüz mevcut değil.

#3
Foto - Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

#4
Foto - Asgari ücret işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve o işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek olan ücret olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında: ''Ülke genelinde 5,5 milyon kişiye karşılıksız biner lira dağıtarak sıkıntılarını hafifletmeye çalıştıklarını, yine 4,5 milyon vatandaşın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, nakit desteği gibi yöntemlerle desteklediklerini anlatan Erdoğan, vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli kredi desteği gibi daha pek çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerin ayakta kalmasını temin ettiklerini kaydetti.'' ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve o işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek olan ücret olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı sonrasında: ''Ülke genelinde 5,5 milyon kişiye karşılıksız biner lira dağıtarak sıkıntılarını hafifletmeye çalıştıklarını, yine 4,5 milyon vatandaşın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, nakit desteği gibi yöntemlerle desteklediklerini anlatan Erdoğan, vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli kredi desteği gibi daha pek çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerin ayakta kalmasını temin ettiklerini kaydetti.'' ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - AGİ ne kadar? Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

AGİ ne kadar? Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu: "Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş." Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

#6
Foto - AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

AGİ dahil asgari ücret ne kadar?

#7
Foto - Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

#8
Foto - Net ve brüt asgari ücret 2020 ne kadar?

Net ve brüt asgari ücret 2020 ne kadar?

#9
Foto - ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73 DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34 KESİNTİLER TOPLAMI 618,30 NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73 DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34 KESİNTİLER TOPLAMI 618,30 NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

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