Asgari ücret tutarı 2026’da ne kadar olacak? Refah payı formülü devrede: İşte yüzde 20, 30 ve 40 artış senaryolarının net brüt tablosu

ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR Asgari ücret için ilk olarak Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini öne çıkıyor. TCMB'nin yüzde 31-33 aralığındaki yıl sonu hedefine göre, asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956 TL, yüzde 32 oranıyla net 29 bin 177 TL ve yüzde 33 oranıyla da net 29 bin 398 TL olarak hesaplanıyor. Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre ise net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkıyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı. Buna göre ise asgari ücret 30 bin TL bandına yaklaşacak.