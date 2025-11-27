Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asgari ücret tutarı 2026’da ne kadar olacak? Refah payı formülü devrede: İşte yüzde 20, 30 ve 40 artış senaryolarının net brüt tablosu
Çalışanların yakından takip ettiği 1 Aralık’ta ilk kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda çıkacak rakam merak konusu oldu. Kritik toplantı öncesinde kulislerde konuşulan en güçlü senaryo ve İngiliz bankacılık devi HSBC’nin ’lik tahmininin yanı sıra, refah payı formülü de gündemde. Sıkı para politikaları doğrultusunda hedeflenen enflasyonun baz alınacağı öne sürülürken, işte masadaki en yüksek ihtimalli rakamlar ve 0 ile @ zamda yeni net-brüt ücretler. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2026 asgari ücret zammı için brüt net hesaplaması