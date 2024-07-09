2024-07-09 23:51:55 Ardahan adeta yeşile büründü
Ardahan'ın Göle ilçesi, yağışların ardından yeşile büründü.
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Ardahan'ın Göle ilçesi, yağışların ardından yeşile büründü.
Göle, Ardahan iline bağlı bir ilçe ve bu ilçenin merkezidir.
Göle adının, Gürcüce adının değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkmış olduğuna dair görüşler vardır. Kola adı ise antik çağ krallığı Kolhis’in Gürcücedeki adı olan Kolha’dan gelir.
Nitekim 1854 tarihli Kiepert haritasında Göle bölgesi, Gürcüce Kola, Türkçe "Kjöla" (Göle) ve Ermenice "Kogh" (Koğ) biçiminde geçer.
Gürcü tarihçi ve arkeolog Ekvtime Takaişvili orada yaşayan halkın bölgeyi “Göl” (Göle değil) olarak adlandırdığını yazar.
Etrafı dağlarla çevirili olan ve geniş bir çukuru andıran ovanın baharda karların erimesiyle sularla dolup bataklığa, hatta göle dönüştüğünü, Kura Nehri’nin kaynaklandığı bu bölgeye Türkçede bundan dolayı “Göl” denmiş olabileceğini belirtir.
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