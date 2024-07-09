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Yaşam
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Ardahan adeta yeşile büründü

2024-07-09 23:51:55
Ardahan adeta yeşile büründü

Ardahan'ın Göle ilçesi, yağışların ardından yeşile büründü.

#1
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

Göle, Ardahan iline bağlı bir ilçe ve bu ilçenin merkezidir.

#2
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

Göle adının, Gürcüce adının değişikliğe uğramasıyla ortaya çıkmış olduğuna dair görüşler vardır. Kola adı ise antik çağ krallığı Kolhis’in Gürcücedeki adı olan Kolha’dan gelir.

#3
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

Nitekim 1854 tarihli Kiepert haritasında Göle bölgesi, Gürcüce Kola, Türkçe "Kjöla" (Göle) ve Ermenice "Kogh" (Koğ) biçiminde geçer.

#4
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

Gürcü tarihçi ve arkeolog Ekvtime Takaişvili orada yaşayan halkın bölgeyi “Göl” (Göle değil) olarak adlandırdığını yazar.

#5
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

Etrafı dağlarla çevirili olan ve geniş bir çukuru andıran ovanın baharda karların erimesiyle sularla dolup bataklığa, hatta göle dönüştüğünü, Kura Nehri’nin kaynaklandığı bu bölgeye Türkçede bundan dolayı “Göl” denmiş olabileceğini belirtir.

#6
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

#7
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

#8
Foto - Ardahan adeta yeşile büründü

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