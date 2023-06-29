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Ekonomi
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Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

2023-06-29 10:08:52
Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Gabar ve Cudi'de bulunan tarihi petrol sonrası birçok ilden yeni müjdelerin germesi bekleniyor.

#1
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

TPAO, doğudan gelen müjdelerin ardından yeni birçok noktada kuyu açmaya başladı.

#2
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Bereketli topraklardan resmen petrol fışkırıyor.

#3
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı.

#4
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi.

#5
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı.

#6
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla sürdürülen "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji ve tabii kaynakların rasyonel şekilde değerlendirilmesi, sürekli ve makul maliyetli enerji ve hammadde arzı sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ile enerji ve madencilik alanında yerli teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

#7
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Öte yandan MAPEG, TPAO’nun Adana ve Mersin’deki 2 adet petrol arama ruhsatının süresini 2’şer yıl uzattı.

#8
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana ve Mersin’deki 2 adet parselde bulunan ve mücbir sebep kapsamında uzatılmış sürelerinin 11 Mayıs 2023 tarihinde sona erdiği petrol arama ruhsatları için, 2’şer yıl süre uzatımı aldı.

#9
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Şirketin her iki ruhsatı da 11 Mayıs 2025’e kadar geçerli olacak. 

#10
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), süre uzatım kararlarını, arama ruhsatlı bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verdiğini duyurdu. 

#11
Foto - Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor

TPAO’nun süre uzatımı aldığı ruhsatların pafta numaraları, konumları ve yüzölçümleri aşağıdaki gibi sıralanıyor. 

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