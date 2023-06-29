2023-06-29 10:08:52 Aramalar sonuç verdi! Her yerden petrol fışkırıyor
Gabar ve Cudi'de bulunan tarihi petrol sonrası birçok ilden yeni müjdelerin germesi bekleniyor.
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Gabar ve Cudi'de bulunan tarihi petrol sonrası birçok ilden yeni müjdelerin germesi bekleniyor.
TPAO, doğudan gelen müjdelerin ardından yeni birçok noktada kuyu açmaya başladı.
Bereketli topraklardan resmen petrol fışkırıyor.
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı.
Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi.
Karada ve denizlerde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı.
Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla sürdürülen "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji ve tabii kaynakların rasyonel şekilde değerlendirilmesi, sürekli ve makul maliyetli enerji ve hammadde arzı sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ile enerji ve madencilik alanında yerli teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Öte yandan MAPEG, TPAO’nun Adana ve Mersin’deki 2 adet petrol arama ruhsatının süresini 2’şer yıl uzattı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Adana ve Mersin’deki 2 adet parselde bulunan ve mücbir sebep kapsamında uzatılmış sürelerinin 11 Mayıs 2023 tarihinde sona erdiği petrol arama ruhsatları için, 2’şer yıl süre uzatımı aldı.
Şirketin her iki ruhsatı da 11 Mayıs 2025’e kadar geçerli olacak.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), süre uzatım kararlarını, arama ruhsatlı bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verdiğini duyurdu.
TPAO’nun süre uzatımı aldığı ruhsatların pafta numaraları, konumları ve yüzölçümleri aşağıdaki gibi sıralanıyor.
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